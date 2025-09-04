Capa Jornal Amazônia
Gripe Felina: o que é, quais os sintomas e o que fazer para prevenir os gatos da doença

Alguns sinais podem passar despercebidos pelos tutores de felinos

Victoria Rodrigues
fonte

Uma excelente dica é não deixar de colocar a vacinação dos felinos em dia. (Foto: Freepik)

Talvez muitas pessoas ainda não saibam, mas os gatos também estão expostos aos mais variados vírus da gripe, assim como os humanos. Em entrevista ao portal Metrópoles, a médica veterinária Giovana Mazzotti explicou que existem duas variantes da doença, o Herpesvírus felino e o Calicivírus felino, em que os tutores precisam sempre estar atentos aos sinais e sintomas que decorrem da condição.

O que é a Gripe dos Gatos?

A “gripe dos gatos” ou “rinotraqueíte felina”, como é conhecida clinicamente, aparece quando eles ainda são filhotes, por meio do contágio, muitas vezes, proveniente da própria mãe. Para a exposição da doença, o Herpesvírus presente no organismo dos gatos pode se manifestar em momentos de estresse e de baixa imunidade.

“Segundo estudos, mais de 80% dos casos de sinais respiratórios em bichanos são causados por dois vírus, isoladamente ou em conjunto. Os sinais vão desde espirros e secreção nasal até quadros mais graves, como conjuntivite, úlceras de córnea — que são bastante dolorosas —, feridas na boca e até pneumonia”, relata Mazzotti.

Quais os sintomas?

Segundo a médica veterinária Giovana Mazzotti, existem alguns sintomas que podem identificar sinais da rinotraqueíte felina, são eles:

  • Espirros frequentes;
  • Secreção nasal (serosa ou purulenta);
  • Conjuntivite e olhos lacrimejantes;
  • Úlceras de córnea (dor intensa e sensibilidade ocular);
  • Feridas na boca;
  • Febre e letargia;
  • Em casos mais graves: dificuldade respiratória e pneumonia.

Como prevenir o seu gato da doença?

Para evitar que o seu felino seja infectado com o vírus da gripe, o ideal é que o gato esteja com a vacinação em dia, porque ela não impede que ele tenha contato com o vírus, mas pode impedir que ele se desenvolva. Entre as vacinações indicadas para os felinos, estão: a vacina tríplice, quádrupla e a quíntupla felina, que protegem especificamente contra os principais agentes da rinotraqueíte.

“Manter o cartão de vacinação em dia, mesmo para gatos que não saem de casa, é a forma mais eficaz de prevenir complicações. A gripe felina pode parecer inofensiva no início, mas evolui com rapidez se não for tratada corretamente”, conclui Giovana Mazzotti.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

