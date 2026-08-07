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Como tirar pulga de gato: veja dicas para eliminar o parasita e proteger o pet

Com cuidados simples e acompanhamento correto, é possível manter o gato saudável, confortável e livre das pulgas.

Gabrielle Borges
fonte

Saiba como prevenir pulgas em gatos. (Freepik)

As pulgas estão entre os parasitas mais comuns que podem afetar os gatos. Além de causarem incômodo, coceira e irritação na pele, elas também podem se espalhar pelo ambiente e dificultar o controle da infestação. Por isso, saber como tirar pulga de gato é fundamental para garantir o bem-estar do animal e evitar que o problema volte a aparecer.

Apesar de os felinos terem o hábito de se limpar constantemente, a presença de pulgas pode passar despercebida por causa da pelagem. Em muitos casos, os primeiros sinais aparecem quando o gato começa a se coçar mais, lamber excessivamente o corpo ou apresentar pequenas falhas de pelo.

Como identificar se o gato está com pulgas?

Antes de iniciar qualquer tratamento, é importante confirmar a presença do parasita. As pulgas são pequenas e podem se esconder entre os pelos do animal, principalmente em regiões como pescoço, barriga e próximo à base da cauda.

Alguns sinais de que o gato pode estar com pulgas são:

  • coceira frequente ou intensa;
  • mordidas e lambidas excessivas no pelo;
  • irritação ou vermelhidão na pele;
  • queda de pelos em algumas áreas;
  • pequenos pontos escuros parecidos com sujeira no corpo do animal.

Esses pontos pretos podem ser fezes de pulgas e indicam que o ambiente também pode estar contaminado. Isso acontece porque parte do ciclo de vida do parasita ocorre fora do animal, em locais como tapetes, sofás, camas e frestas da casa.

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O que fazer para tirar pulga de gato?

Para acabar com as pulgas, não basta apenas remover os parasitas que estão no corpo do gato. É necessário cuidar também do ambiente onde o animal vive. O primeiro passo é procurar orientação de um médico veterinário para escolher o produto mais adequado.

Existem diferentes opções de controle, como pipetas, comprimidos, coleiras e outros medicamentos específicos para gatos. O tratamento deve considerar fatores como idade, peso e condições de saúde do animal. 

Use produtos antipulgas indicados para gatos

As pipetas são uma das alternativas mais utilizadas para combater pulgas. Aplicadas geralmente na região da nuca, elas ajudam a eliminar os parasitas sem que o gato consiga lamber o produto.

Também existem comprimidos e coleiras antipulgas, que podem ser indicados conforme a avaliação do veterinário e a necessidade de cada animal. O uso de produtos inadequados, principalmente medicamentos destinados a cães, pode oferecer riscos aos gatos.

Higienize o ambiente para evitar uma nova infestação

Mesmo depois de retirar as pulgas do gato, é importante fazer uma limpeza completa da casa. Os ovos e outras fases do desenvolvimento do parasita podem permanecer no ambiente e dar origem a uma nova infestação.

Algumas medidas ajudam no controle:

  • aspirar pisos, tapetes, sofás e cantos da casa;
  • lavar camas, mantas e brinquedos do gato;
  • limpar os locais onde o animal costuma permanecer;
  • utilizar produtos específicos para ambientes, quando recomendados.

Como prevenir pulgas em gatos

A prevenção é a melhor forma de evitar que o problema volte. Manter o acompanhamento veterinário, utilizar antipulgas conforme a recomendação profissional e observar regularmente a pelagem do gato são atitudes que ajudam a proteger o animal.

Também é importante manter a higiene dos objetos do pet e evitar contato com animais que não tenham controle adequado contra parasitas. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

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