Como tirar pulga de gato: veja dicas para eliminar o parasita e proteger o pet

As pulgas estão entre os parasitas mais comuns que podem afetar os gatos. Além de causarem incômodo, coceira e irritação na pele, elas também podem se espalhar pelo ambiente e dificultar o controle da infestação. Por isso, saber como tirar pulga de gato é fundamental para garantir o bem-estar do animal e evitar que o problema volte a aparecer.

Apesar de os felinos terem o hábito de se limpar constantemente, a presença de pulgas pode passar despercebida por causa da pelagem. Em muitos casos, os primeiros sinais aparecem quando o gato começa a se coçar mais, lamber excessivamente o corpo ou apresentar pequenas falhas de pelo.

Como identificar se o gato está com pulgas?

Antes de iniciar qualquer tratamento, é importante confirmar a presença do parasita. As pulgas são pequenas e podem se esconder entre os pelos do animal, principalmente em regiões como pescoço, barriga e próximo à base da cauda.

Alguns sinais de que o gato pode estar com pulgas são:

coceira frequente ou intensa;

mordidas e lambidas excessivas no pelo;

irritação ou vermelhidão na pele;

queda de pelos em algumas áreas;

pequenos pontos escuros parecidos com sujeira no corpo do animal.

Esses pontos pretos podem ser fezes de pulgas e indicam que o ambiente também pode estar contaminado. Isso acontece porque parte do ciclo de vida do parasita ocorre fora do animal, em locais como tapetes, sofás, camas e frestas da casa.

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O que fazer para tirar pulga de gato?

Para acabar com as pulgas, não basta apenas remover os parasitas que estão no corpo do gato. É necessário cuidar também do ambiente onde o animal vive. O primeiro passo é procurar orientação de um médico veterinário para escolher o produto mais adequado.

Existem diferentes opções de controle, como pipetas, comprimidos, coleiras e outros medicamentos específicos para gatos. O tratamento deve considerar fatores como idade, peso e condições de saúde do animal.

Use produtos antipulgas indicados para gatos

As pipetas são uma das alternativas mais utilizadas para combater pulgas. Aplicadas geralmente na região da nuca, elas ajudam a eliminar os parasitas sem que o gato consiga lamber o produto.

Também existem comprimidos e coleiras antipulgas, que podem ser indicados conforme a avaliação do veterinário e a necessidade de cada animal. O uso de produtos inadequados, principalmente medicamentos destinados a cães, pode oferecer riscos aos gatos.

Higienize o ambiente para evitar uma nova infestação

Mesmo depois de retirar as pulgas do gato, é importante fazer uma limpeza completa da casa. Os ovos e outras fases do desenvolvimento do parasita podem permanecer no ambiente e dar origem a uma nova infestação.

Algumas medidas ajudam no controle:

aspirar pisos , tapetes, sofás e cantos da casa;

, tapetes, sofás e cantos da casa; lavar camas, mantas e brinquedos do gato;

mantas e brinquedos do gato; limpar os locais onde o animal costuma permanecer;

utilizar produtos específicos para ambientes, quando recomendados.

Como prevenir pulgas em gatos

A prevenção é a melhor forma de evitar que o problema volte. Manter o acompanhamento veterinário, utilizar antipulgas conforme a recomendação profissional e observar regularmente a pelagem do gato são atitudes que ajudam a proteger o animal.

Também é importante manter a higiene dos objetos do pet e evitar contato com animais que não tenham controle adequado contra parasitas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)