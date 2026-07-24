VÍDEO: Búfalo de estimação invade piscina, fica sete horas dentro da água e viraliza

O contato frequente com a água faz parte da rotina dos animais, que costumam entrar em açudes para se refrescar.

Uma cena inusitada surpreendeu uma família de Sananduva, no Norte do Rio Grande do Sul, durante a madrugada da última terça-feira (21). Um búfalo de estimação resolveu trocar o açude pela piscina da residência e permaneceu cerca de sete horas dentro da água, em um episódio que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

O protagonista da história é Cotonete, um búfalo da raça Mediterrânea criado como animal de estimação pela família Salvador. Conhecido pelo comportamento dócil, o animal protagonizou um verdadeiro "banho particular" que divertiu moradores e internautas.

Como o búfalo foi parar na piscina?

De acordo com a família, em entrevista para o portal G1, tudo começou por volta da 1h da madrugada, quando Carine Salvador foi acordada pelo latido insistente das cadelas da casa. Ao acender a luz da sala, levou um susto ao encontrar Cotonete do lado de fora. "Ele estava com a cabeça encostada na porta de vidro, olhando para dentro de casa. Fiquei tão surpresa que nem consegui pegar o celular para gravar", contou.

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Segundo a família, o animal permaneceu na piscina até aproximadamente 8h da manhã. Enquanto isso, parentes e amigos tentavam encontrar uma forma segura de retirá-lo do local. "Nós mobilizamos várias pessoas para descobrir como tirar ele dali. No fim das contas, ele simplesmente saiu sozinho, na hora que quis", contou Sandro Salvador, tutor de Cotonete.

Fotos e vídeos do momento passaram a circular rapidamente entre familiares e, depois, nas redes sociais, onde a história chamou a atenção pela tranquilidade do búfalo durante toda a permanência na piscina.

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Animal é criado como pet e adora água

Sandro explica que Cotonete vive em um sítio da família, onde os búfalos são criados por hobby. Segundo ele, o contato frequente com a água faz parte da rotina dos animais, que costumam entrar em açudes para se refrescar.

"O Cotonete é muito dócil e bastante manso. Naquela noite, resolveu passear um pouco. Ele está acostumado a entrar em açudes, mas dessa vez acabou confundindo o caminho e escolheu a piscina", brincou o tutor.