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VÍDEO: Búfalo de estimação invade piscina, fica sete horas dentro da água e viraliza

O contato frequente com a água faz parte da rotina dos animais, que costumam entrar em açudes para se refrescar.

Gabrielle Borges

24 de julho de 2026 às 10:29

Cotonete é um búfalo da raça Mediterrânea criado como animal de estimação

Cotonete é um búfalo da raça Mediterrânea criado como animal de estimação ( Foto: Reprodução )

Uma cena inusitada surpreendeu uma família de Sananduva, no Norte do Rio Grande do Sul, durante a madrugada da última terça-feira (21). Um búfalo de estimação resolveu trocar o açude pela piscina da residência e permaneceu cerca de sete horas dentro da água, em um episódio que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

O protagonista da história é Cotonete, um búfalo da raça Mediterrânea criado como animal de estimação pela família Salvador. Conhecido pelo comportamento dócil, o animal protagonizou um verdadeiro "banho particular" que divertiu moradores e internautas.

Como o búfalo foi parar na piscina?

De acordo com a família, em entrevista para o portal G1, tudo começou por volta da 1h da madrugada, quando Carine Salvador foi acordada pelo latido insistente das cadelas da casa. Ao acender a luz da sala, levou um susto ao encontrar Cotonete do lado de fora. "Ele estava com a cabeça encostada na porta de vidro, olhando para dentro de casa. Fiquei tão surpresa que nem consegui pegar o celular para gravar", contou.

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Segundo a família, o animal permaneceu na piscina até aproximadamente 8h da manhã. Enquanto isso, parentes e amigos tentavam encontrar uma forma segura de retirá-lo do local. "Nós mobilizamos várias pessoas para descobrir como tirar ele dali. No fim das contas, ele simplesmente saiu sozinho, na hora que quis", contou Sandro Salvador, tutor de Cotonete.

Fotos e vídeos do momento passaram a circular rapidamente entre familiares e, depois, nas redes sociais, onde a história chamou a atenção pela tranquilidade do búfalo durante toda a permanência na piscina.

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Animal é criado como pet e adora água

Sandro explica que Cotonete vive em um sítio da família, onde os búfalos são criados por hobby. Segundo ele, o contato frequente com a água faz parte da rotina dos animais, que costumam entrar em açudes para se refrescar.

"O Cotonete é muito dócil e bastante manso. Naquela noite, resolveu passear um pouco. Ele está acostumado a entrar em açudes, mas dessa vez acabou confundindo o caminho e escolheu a piscina", brincou o tutor.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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