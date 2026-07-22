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Amizade entre cachorro e galinha viraliza e encanta internautas

A convivência harmoniosa e o comportamento afetuoso da dupla têm chamado a atenção de quem acompanha os vídeos.

Gabrielle Borges

22 de julho de 2026 às 11:17

Amizade conquistou a web

Amizade conquistou a web ( Foto: Reprodução )

Uma amizade fora do comum tem conquistado os internautas e acumulado milhões de visualizações nas redes sociais. O golden retriever Jaime e a galinha garnizé Jojo, que vivem em Castelo, no Sul do Espírito Santo, ficaram famosos ao mostrar que o carinho entre espécies diferentes pode render cenas surpreendentes.

Os dois dividem o mesmo lar e não se desgrudam. Jaime, de seis anos, acompanha a pequena Jojo por onde ela vai, seja durante os passeios com a tutora, nos momentos de descanso ou até na hora da alimentação. A convivência harmoniosa e o comportamento afetuoso da dupla têm chamado a atenção de quem acompanha os vídeos.

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Em uma das gravações que mais repercutiram, o cachorro aparece carregando a galinha, caminhando ao lado dela e demonstrando um comportamento protetor. Em outro momento, Jaime impede que pessoas se aproximem de Jojo.

A sequência de vídeos rapidamente viralizou nas redes sociais e atraiu comentários de milhares de usuários. Entre eles estão o cantor Frank Aguiar e a apresentadora Giovanna Ewbank, que reagiram às imagens e ajudaram a ampliar a repercussão da história.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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