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Como manter o cachorro hidratado nos dias quentes? Confira dicas práticas

A água participa de funções essenciais do organismo, como o controle da temperatura corporal, a digestão, a circulação e o funcionamento dos rins.

Gabrielle Borges

15 de julho de 2026 às 10:29

Confira dicas para manter o pet hidratado em dias quentes.

Confira dicas para manter o pet hidratado em dias quentes. ( Foto: Reprodução: Freepik )

Manter o cachorro hidratado é um dos cuidados mais importantes para preservar a saúde e o bem-estar do animal. A água participa de funções essenciais do organismo, como o controle da temperatura corporal, a digestão, a circulação e o funcionamento dos rins. Nos dias mais quentes, a atenção deve ser redobrada, já que o risco de desidratação aumenta.

Confira como identificar os sinais de que o pet precisa de mais água e quais medidas ajudam a manter a hidratação em dia.

Como a desidratação afeta os cães?

A desidratação acontece quando o organismo perde mais líquidos do que consegue repor. O problema pode ser provocado por altas temperaturas, exercícios intensos, episódios de vômito e diarreia ou até mesmo por algumas doenças.

Entre os principais sintomas estão a boca e as gengivas secas, cansaço excessivo, perda da elasticidade da pele, olhos fundos e diminuição da disposição para brincar ou caminhar. Por isso, ao perceber qualquer alteração no comportamento do animal, é importante aumentar a oferta de água e procurar orientação de um médico-veterinário.

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Como fazer o cachorro beber mais água?

Uma das formas mais simples de incentivar a hidratação é deixar recipientes com água fresca espalhados pelos ambientes da casa. Além de facilitar o acesso, trocar a água várias vezes ao dia ajuda a estimular o consumo, já que os cães costumam preferir água limpa e em temperatura agradável.

Outra estratégia é oferecer água após passeios, brincadeiras ou atividades físicas. Nesses momentos, o animal tende a sentir mais sede. No entanto, o ideal é aguardar alguns minutos para que ele diminua o ritmo da respiração antes de beber.

Também vale a pena criar uma rotina de cuidados, verificando diariamente se os potes estão limpos e abastecidos. Durante o verão, a necessidade de água costuma aumentar, exigindo atenção redobrada dos tutores.

Entre as principais recomendações estão:

  • manter o pet em locais ventilados e com sombra;
  • evitar passeios entre 10h e 16h, quando o calor é mais intenso;
  • disponibilizar água fresca durante todo o dia;
  • utilizar tapetes refrescantes ou toalhas úmidas para ajudar na regulação da temperatura corporal;
  • nunca deixar o animal dentro de veículos fechados, mesmo por poucos minutos.

Essas medidas reduzem o risco de insolação e ajudam o cachorro a enfrentar os dias mais quentes com mais conforto.

Quais são os sinais de que o cachorro está com calor?

Saber identificar quando o animal está sofrendo com o calor é fundamental para agir rapidamente. Os sintomas mais comuns incluem:

  • respiração muito ofegante;
  • salivação excessiva;
  • apatia ou falta de energia;
  • dificuldade para caminhar ou levantar;
  • desorientação;
  • busca constante por pisos frios ou locais com sombra;
  • gengivas secas;
  • redução da quantidade de urina.

Ao notar esses sinais, ofereça água imediatamente, leve o cachorro para um ambiente fresco e procure atendimento veterinário se os sintomas persistirem ou se agravarem.

Como prevenir a desidratação dos cães?

Além de manter água sempre disponível, algumas atitudes ajudam a prevenir a desidratação. Em dias de calor intenso, cubos de gelo podem ser oferecidos para que o cachorro lamba, ajudando a refrescar o organismo.

Outra recomendação é diminuir a intensidade das atividades físicas nos horários mais quentes, optando por passeios no início da manhã ou no fim da tarde. Garantir boa circulação de ar nos ambientes e observar se o animal está bebendo água ao longo do dia também são hábitos importantes para preservar a saúde e o conforto do pet durante todo o ano.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

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