Viúva de Bruno Pereira assume diretoria na pasta dos Povos Indígenas

Beatriz de Almeida Matos, antropóloga e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), foi nomeada diretora do Departamento de Proteção Territorial e de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, do Ministério dos Povos Indígenas. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, na terça-feira (14).

Beatriz é viúva do indigenista Bruno Pereira, assassinado junto ao jornalista britânico Dom Phillips em junho do ano passado no Vale do Javari. Na UFPA, é professora de antropologia e etnologia indígena do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da universidade.

Nesta quinta-feira (16), a antropóloga comentou sobre a nomeação por meio do Twitter. "É uma honra fazer parte desse Ministério. Aceitei o desafio com esperança, alegria e saudade. Vou com ele e vários parceiros para fazermos o que sonhamos juntos", comentou.