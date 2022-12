Vai chover no ano novo? Virada pode ter chuvas leves por todo o Pará; veja a previsão do tempo

O período chuvoso deve afetar as festas de final de ano no estado do Pará, mas de forma moderada. O final de semana da virada terá condições favoráveis para a ocorrência de chuvas em diversas regiões do estado, principalmente no Nordeste, Sudeste e partes do Sudoeste e Marajó. A previsão do tempo para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro foi divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) na manhã desta sexta-feira (30), com informações do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH).

“Na faixa litorânea não há previsão de chuvas significativas na virada do ano, apenas chuviscos rápidos e isolados em alguns pontos do litoral. O domingo terá céu nublado ao longo do dia, mas com presença de sol, principalmente no período da tarde, e previsão de chuvas leves e de curta duração, especialmente nas faixas norte e sul da região”, afirma o meteorologista da Semas, Antônio Sousa, responsável pelo boletim.

Região Metropolitana de Belém

Na Região Metropolitana de Belém o sábado de manhã será parcialmente nublado com chuvas isoladas. No período da tarde, nublado a encoberto com chuvas leves a moderadas no decorrer do período. Já à noite terá céu nublado com previsão de chuvas leves e de curta duração em alguns pontos da cidade, apenas até as primeiras horas da noite. Não há previsão de chuvas significativas nas horas da virada do ano, mas o horário próximo do amanhecer do domingo deve ter chuvas rápidas, leves e isoladas.

No domingo haverá predomínio de céu nublado ao longo do dia, com momentos de céu encoberto no período da tarde. Previsão de chuvas leves e isoladas pela manhã e pancadas de chuva no período da tarde e início da noite. Em Belém, temperaturas do ar com máxima de 32ºC e mínima de 23ºC, umidade relativa do ar variando entre 60% e 90%. Ventos fracos a moderados predominantes do Nordeste.

Nordeste

A virada do Ano Novo no Nordeste do estado terá predomínio de céu nublado em grande parte da região, no sábado (31). Há previsão de chuvas leves a moderadas, isoladas e de curta duração, nos períodos da tarde e primeiras horas da noite, especialmente na porção Sul da região. Nos horários da virada de ano em alguns pontos nas faixas norte (exceto o litoral) e sul da região têm previsão de chuvas leves e rápidas nos períodos da noite/madrugada.

Em Santa Maria do Pará, temperaturas do ar com máxima de 31ºC e mínima de 23º C, umidade relativa do ar variando entre 60% e 95%. Ventos fracos a moderados predominantes do Nordeste.

Sudeste

O sábado (31) terá céu variando entre parcialmente nublado e nublado nos períodos da manhã, tarde e início da noite, com chuvas leves, isoladas e passageiras. Já no domingo (1º) será com céu nublado a encoberto com pancadas de chuva de curta duração em alguns municípios, desde a hora da virada de ano (madrugada) até os períodos da manhã, tarde e noite, principalmente nas faixas norte e central da região.

Em Água Azul do Norte, temperaturas do ar com máxima de 31ºC e mínima de 21ºC, umidade relativa do ar variando entre 60% e 95%. Ventos fracos a moderados predominantes de Sudeste/Sudoeste.

Sudoeste

No sábado (31) terá presença de céu nublado a encoberto com eventos de chuvas leves a moderadas, desde o período da manhã e no decorrer do dia. Sem previsão de chuvas significativas para os horários da virada de ano. Domingo será de céu nublado ao longo do dia com chuvas leves e de curta duração. Em Trairão, temperaturas do ar com máxima de 32ºC e mínima de 22ºC, umidade relativa do ar variando entre 60% e 95%. Ventos fracos a moderados predominantes de Sudoeste.

Baixo Amazonas e Calha Norte

Sábado e domingo na região serão de céu variando entre parcialmente nublado e nublado ao longo do dia, com previsão de chuvas leves a moderadas em alguns municípios do Baixo Amazonas. A previsão é a mesma tanto pela manhã quanto à noite, inclusive nos horários da virada de ano. Em Almeirim, temperaturas do ar com máxima de 31ºC e mínima de 23ºC, umidade relativa do ar variando entre 50% e 90%. Ventos fracos a moderados predominantes de Nordeste/Leste.

Marajó

No Marajó o sábado (31) será de céu nublado com pancadas de chuvas no período da tarde e início da noite, na faixa leste da ilha. Previsão de chuvas leves e isoladas na faixa litorânea da ilha nos horários da virada de ano. No domingo terá céu nublado ao longo do dia com chuvas leves e de curta duração. Em Anajás, temperaturas do ar com máxima de 33ºC e mínima de 24ºC, umidade relativa do ar variando entre 50% e 90%. Ventos fracos a moderados predominantes no Nordeste.