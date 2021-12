VÍDEO: Jovem filma o acidente que a matou, em Castanhal

Tamires Rodrigues Nascimento, de 21 anos, filmou o acidente que terminou em sua morte, no último dia 21 de novembro, em Castanhal, nordeste do Pará. A gravação começou a circular nas redes sociais nesta semana.

No vídeo, a jovem aparece dirigindo pela avenida Barão do Rio Branco. No entanto, ela perde o controle da direção, bate no canteiro central da via, capota o carro e atinge a entrada de um galpão. Tamires morreu no local.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu após a jovem sair alcoolizada de uma confraternização com amigos, que teriam pedido para ela não dirigir.