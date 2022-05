Unifesspa divulga edital para curso de graduação em Letras-Libras em Marabá 

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), polo Marabá, abriu nesta terça-feira (24) inscrições para o processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação em Letras Libras (bacharelado e licenciatura), na modalidade à distância (Ead), para o segundo semestre letivo de 2022. O curso será ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina com encontros presenciais nos polos conveniados. Nesta edição serão ofertadas 60 vagas, sendo 30 para o bacharelado e outras 30 para a licenciatura. As inscrições para o vestibular ocorrerão até 9 de junho, pelo site https://librasead2022.ufsc.br/inscricoes/.

Podem se candidatar pessoas fluentes em Libras e que tenham concluído ou venham a concluir o Ensino Médio ou equivalente até a data de matrícula. A taxa de inscrição custa R$ 80, mas os candidatos poderão solicitar isenção total do pagamento via CadÚnico (Decreto nº 6.135/2007) ou nos termos da Lei nº 12.799/2013, que garante isenção das taxas a alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escola da rede pública (ou em escola privada com bolsa integral) e que possuam renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita. Os requerimentos de isenção devem ser encaminhados até 2 de junho.

Em todos os cursos, metade das vagas são reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e cotas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência.

O edital completo e demais informações sobre o Concurso Vestibular UFSC/2022-Libras/EaD estão disponíveis librasead2022.ufsc.br.Confira, também, a versão em Libras do edital.

Sobre a prova

A prova será realizada em 31 de julho, das 14h às 18h, em Marabá (PA), em uma única etapa. Os candidatos deverão elaborar uma redação e responder questões das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (5 questões objetivas), Comunidades Surdas (7 questões objetivas), Aspectos linguísticos da Libras (6 questões objetivas), Conhecimentos Gerais (12 questões objetivas), distribuídas da seguinte forma: História (3), Geografia (3), Matemática (3), Física (1), Química (1), Biologia (1).



De acordo com o edital, a entrada e permanência nos locais de prova só será permitida com o uso de máscara facial que cubra o nariz e a boca. Nos casos em que o candidato necessite de leitura de labial, será permitido o uso de máscara adequada que permita tal procedimento. Também é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação contendo indicação de primeira ou segunda dose ou ciclo vacinal completo (com dose de reforço). Caso o candidato não tenha se vacinado, deverá apresentar teste negativo para covid-19 até 72 horas anteriores ao dia 31 de julho.

Sobre o curso

Os cursos de Licenciatura em Letras Libras e de Bacharelado em Letras Libras na modalidade a distância (Ead) contam com uma série de atividades presenciais obrigatórias, a serem desenvolvidas nos polos de apoio. Os encontros presenciais corresponderão no mínimo a 30% do total da carga horária, podendo este percentual ser superior de acordo com decisão da coordenação do curso. Embora estejam previstos para os sábados, os encontros podem ocorrer em qualquer dia, inclusive aos domingos, conforme o calendário do curso.

Para a vice-reitora da Unifesspa, profa. Lucélia Cavalcante, a implementação do polo EaD em parceria com a UFSC representa a oportunidade de qualificar professores e tradutores em libras, com a finalidade de atender uma demanda recorrente da política de educação especial inclusiva.

“A oferta do curso Letras-Libras vem garantir a possibilidade da região Sul e Sudeste do Pará, além de suas áreas de influência, de ter formação numa área que tem crescido no Brasil, especialmente na defesa de uma educação bilíngue para as pessoas surdas. Para isso, é preciso ter profissionais formados com qualidade, e é nesse cenário que a Unifesspa, em convênio com a UFSC, sedia o funcionamento desse polo”, ressalta.