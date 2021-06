UFPA divulga listão com 505 calouros do PS 2021-2; confira os nomes

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta segunda-feira (14) um listão com os nomes de 505 pessoas classificadas no Processo Seletivo 2021-2 (PS 2021-2). Foram preenchidas todas as 421 vagas disponibilizadas em todos os campi, além de 84 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). Aberto para o preenchimento de vagas remanescentes do vestibular 2021, o PS 2021-2 contou com 12.667 estudantes inscritos e homologados, que concorreram a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Entre os 505 calouros, 403 (80%) se inscreveram para concorrer a vagas pelo sistema de cotas e 102 (20%) concorreram apenas a vagas de ampla concorrência. Outros 396 classificados receberam bônus de 10% em sua nota no Enem por terem cursado o Ensino Médio integralmente em um dos estados da região Norte. Sobraram 31 vagas adicionais para PcD não preenchidas.

Como no listão do PS 2021, a divulgação do resultado do PS 2021-2 também ocorreu exclusivamente de modo virtual, sem fixação do listão nos quadros da universidade, a fim de evitar aglomerações. O reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, dirigiu uma mensagem aos(às) calouros(as):

“Abrimos um novo processo seletivo para dar nova oportunidade aos(às) candidatos(as) que buscam uma vaga no ensino superior público. Ficamos muito felizes em preencher a totalidade das vagas ofertadas, além de vagas adicionais para pessoas com deficiência. Desde já, todos(as) são bem-vindos(as) e estão convidados(as) a colaborar com o fortalecimento da UFPA. Em decorrência das limitações ainda impostas pelo contexto de pandemia, pedimos que comemorem a aprovação em suas casas e evitem aglomerações. Esperamos, em breve, recebê-los(as) presencialmente na universidade”.

Habilitação e ingresso

Agora os calouros devem aguardar a divulgação do edital de habilitação, que é o processo de vínculo à universidade. O Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos fará a publicação em breve no endereço ciac.ufpa.br.

Já podem ser conferidas as informações sobre o período letivo (PL) de início das atividades acadêmicas dos cursos com vagas ofertadas no PS 2021-2. Algumas turmas já ingressarão no PL2 (com início em 24 de junho) e outras no PL3 (com início em 14 de outubro). Confira o calendário no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFPA (Proeg).