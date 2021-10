Ufopa inicia a campanha eleitoral para escolha da reitoria

Iniciou nesta segunda-feira (25), o período oficial da campanha eleitoral para a escolha do novo Reitor(a) e Vice-Reitor (a) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) para o próximo quadriênio (2022-2026). A votação será no dia 26 de novembro.

Para disputar a reitoria da Ufopa foram registradas três chapas. Os candidatos inscritos terão um mês para fazer campanha, começando hoje, 25 de outubro a 25 de novembro, quando será permitida a divulgação dos programas das chapas por meio de debates, vídeos, entrevistas, visitas às instalações de ensino, pesquisa e extensão e aos setores administrativos, respeitado o Plano de Biossegurança da Ufopa.

A escolha será no dia 26 de novembro, estudantes, professores e técnicos administrativos têm o direito a voto de forma partidária, no processo coordenado pela Comissão Eleitoral de Consulta, em consonância com a Resolução no 289, de 23 de setembro de 2021.

O atual reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará, Prof. Dr. Hugo Diniz, fez um pronunciamento em vídeo sobre a consulta à comunidade acadêmica, a ocorrer no próximo dia 26 de novembro, para indicação ao Conselho Universitário de candidato(a) a reitor(a) e a vice-reitora da Ufopa.

Trata-se de "um evento muito especial para a nossa Universidade, que vai completar 12 anos no próximo mês", disse o reitor Hugo Diniz, que acrescentou: "Estarei trabalhando para que o nome escolhido pela comunidade seja este nomeado pela Presidência da República".

Conheça a composição das chapas na disputa, por ordem de inscrição:

A chapa 1, intitulada como “ Novos Sonhos”, é composta pela candidata a reitora: Aldenize Ruela Xavier (Instituto de Engenharia e Geociências — IEG) e a

candidata a vice-reitora: Solange Helena Ximenes Rocha (Instituto de Ciências da Educação — Iced.

Já na chapa 2, com o tema “EVOLUÇÃO: Ação Ufopa”, traz como candidatos a reitor e vice, Jarsen Luís Castro Guimarães (Instituto de Ciências da Sociedade — ICS) e Flávia Garcez da Silva (Instituto de Saúde Coletiva — Isco), respectivamente.

A chapa de número 3, é a “Ufopa para Todos”, com os candidatos a a reitor: Edilan de Sant’Ana Quaresma (Instituto de Ciências da Educação — Iced) e a candidata a vice-reitora: Carla Ramos (Instituto de Ciências da Sociedade — ICS).