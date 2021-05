Uepa divulga listão virtual nesta sexta-feira (21)

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga, nesta sexta-feira (21), o listão do Processo Seletivo 2021. O listão será virtual, sem atividades nos campi, como medida preventiva contra a covid-19. Mesmo assim, será um dia de festa para os calouros que vão ocupar as 3.838, em 134 cursos, com vagas ofertadas nos 21 campi, presentes em 17 municípios paraenses. Os listões estarão disponíveis a partir das 10h, no site da Uepa, que pode ser acessado clicando aqui.

"Aos participantes do Enem, que se inscreveram no processo seletivo da Uepa... Chamamos atenção de que não podemos fazer festa em razão dos protocolos de biossegurança, que precisamos cumprir, já que é uma questão que afeta a toda nossa sociedade de maneira geral. Ninguém deve se dirigir aos campi, muito menos na reitoria, como era de costume. Estejam em casa, prudencialmente, para cumprir com os protocolos. Nós da universidade e vocês com seus familiares", disse o reitor da Uepa, Rubens Cardoso.

Esse listão é uma forma de manter viva a cultura dos listões de vestibulares no Pará. E ainda, consolida o resultado, com segurança e de forma mais definitiva. As matrículas dos calouros da Uepa estão previstas para o período entre 2 e 11 de junho. As chamadas subsequentes devem ser divulgadas a partir de 22 de junho. O período letivo é planejado para iniciar no dia 2 de agosto. Possivelmente, ainda de forma remota ou híbrida.

Neste Prosel, a Uepa trouxe o curso de Bacharelado em Fonoaudiologia. Assim, se tornou a primeira instituição pública a ofertá-lo no Pará. Serão 30 vagas e o curso funcionará no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em Belém. A carga horária total é de 4.872 horas, ao longo de 10 semestres. Dois anos serão dedicados ao estágio profissionalizante.

Outra oferta é a Licenciatura em Música no Campus XXI da Uepa, em Bragança, onde há um espaço propício , conhecido como "Liceu de Música". E ainda, um teatro com 277 vagas. O curso de Música também será ofertado novamente em Vigia.