Uepa 2025: Veja que horas o listão será divulgado na sexta-feira (31/1)

A partir das 9h, na próxima sexta-feira (31), será a divulgação do resultado do Processo Seletivo 2025 da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Além do Prosel 2025, também serão divulgados os resultados dos Processos Seletivos Específicos para os cursos de Música e Letras-Libras e o listão dos candidatos inscritos no primeiro Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas.

A divulgação será feita com a apresentação geral dos dados pelo reitor da Uepa, Clay Chagas, juntamente com a vice-reitora, Ilma Pastana, e o pró-reitor de graduação, Ednalvo Campos, na reitoria da universidade, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Na capital, a programação terá a divulgação dos nomes pelas rádios que estarão no na reitoria da universidade, conforme tradicionalmente é feito. Nos campi da interiorização, também serão realizadas programações de boas-vindas aos novos calouros.

Para o Prosel 2025, a Uepa oferta 3.708 vagas, mais 94 vagas adicionais reservadas para Pessoas com Deficiência(PcD), em 94 cursos ofertados em Belém e mais 22 municípios de onze das doze regiões de integração do Estado do Pará. Este ano, 48.969 candidatos disputam as vagas ofertadas pela instituição por meio do processo seletivo que adota a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Na ocasião, também será publicado o resultado dos Processos Seletivos Específicos para os cursos de Licenciatura em Música e Licenciatura em Letras-Libras e do Processo Seletivo Específico para Quilombolas e Indígenas, realizado pela primeira vez no final de 2024. Juntos, os processos específicos somam 1.180 inscritos que também aguardam a divulgação do resultado.