Trânsito na BR-316 tem desvios em vários trechos para obras de drenagem em Ananindeua

O trânsito de veículos no km 4 da BR-316, sentido Marituba-Belém, próximo ao Parque Ambiental de Ananindeua Antônio Danúbio sofre alterações e conta com desvios a partir desta quinta-feira (10). Por conta de obras de drenagem no local, será necessário, pelo período de três dias, o bloqueio total das faixas de asfalto em um trecho de, aproximadamente, 80 metros. A mudança foi informada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) nesta quinta.

O tráfego de veículos leves e pesados será direcionado para as pistas de concreto do futuro BRT Metropolitano, entre o Parque Ambiental de Ananindeua e o posto do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). Após os 80 metros de desvio, os veículos retornam para o asfalto normalmente. A partir do dia 14, uma das faixas de asfalto será liberada e o tráfego segue com três faixas disponíveis. Pedestres e ciclistas devem seguir pelo caminho seguro implantado.

Desvio no km 7, sentido Belém-Marituba

Também a partir desta quinta-feira (10), também será realizado o serviço de “travessia da drenagem” - que atravessará a rodovia para ligar os pontos de drenagem - no km 7 da BR-316, sentido Belém-Marituba, próximo ao Instituto Evandro Chagas. As três faixas de asfalto da rodovia precisarão ser interditadas, temporariamente, por três dias e o tráfego de veículos será direcionado para as pistas do BRT Metropolitano.

Para a realização das obras, o desvio do trânsito para as faixas de concreto será desde o viaduto da avenida Ananin, estendendo-se por cerca de 80 metros. A partir da próxima segunda-feira, 14, o tráfego no local volta a contar com três faixas, sendo duas do BRT e uma de asfalto, com a liberação de uma das pistas em obras. Haverá sinalização de caminho seguro para pedestres e ciclistas que trafegam na BR-316.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)