Tomar sol é essencial para fortalecer a imunidade do corpo

Os debates sobre os benefícios e vantagens à saúde e sobre os prejuízos da carência da vitamina D no organismo ganharam atenção nos últimos tempos, principalmente por causa da pandemia de covid-19. Estima-se que cerca de 80% das pessoas que vivem em ambientes urbanos apresentam carência de vitamina D, um hormônio essencial para o corpo, que melhora o sistema imunológico. Os riscos de se passar grandes períodos em locais fechados, sem contato com o sol, aumentaram com a necessidade de isolamento na pandemia, e deixaram os profissionais de saúde em alerta.

"Como a vitamina D amplia a função das células no sistema imunológico, ela também auxilia no processo anti-inflamatório do nosso corpo. A gente sabe que dentro da patologia da covid-19, quando a doença se agrava, há um quadro de inflamação, então a vitamina D acaba atuando na prevenção e até mesmo no tratamento. Já há estudos associando a vitamina D também durante o tratamento da covid-19", explicou a professora e mestra em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Aline Ozana.

De acordo com a pesquisadora, é recomendável que as pessoas se exponham ao sol todos os dias por pelo menos 20 minutos. "A maior fonte de vitamina D que a gente tem é o sol. A gente tem algumas fontes alimentares, mas muito pouco, a maior parte a gente vai conseguir a partir da exposição ao sol. O correto é que você se exponha ao sol pelo menos por 20 minutos todos os dias, com o mínimo de roupa possível. Esse é o sol que vai potencializar realmente a produção da vitamina D", detalhou.

Durante a atual pandemia da covid-19, que forçou as pessoas a permanecer mais tempo dentro de casa, a educadora explica como fazer para manter os níveis de vitamina D. "Mesmo dentro de casa, tentar ficar próximo da janela, num local que tenha sol, a pessoa já consegue ter esse benefício", concluiu.

CAMINHADAS AO SOL

Depois de ser acometida pelo novo coronavírus em maio deste ano e apresentar sequelas da doença como cansaço, perda total de olfato e carência extrema de vitamina D, a estudante de marketing Alexandra Figueiredo, de 22 anos, passou a caminhar todos os dias. A ideia dela, além de iniciar uma rotina mais saudável, é estimular a produção do hormônio.

Alexandra contou que logo após a doença, realizou uma série de exames médicos e um deles constatou carência acentuada de vitamina D. Inicialmente, ela precisou suplementar o hormônio com uma medicação, mas depois da exposição solar constante e diária, conseguiu ver os números da vitamina D no organismo aumentarem espontaneamente.

"Eu fiquei com várias sequelas, fiquei com muito cansaço, perdi literalmente o olfato. Vários meses depois, hoje, eu ainda estou com problemas de olfato, além da vitamina D, que baixou de uma forma absurda e eu tive que começar a tomar um remédio para repor. Aí eu tive que começar a fazer caminhadas, só que na época que eu tive covid-19, era a época do lockdown, era a época que eu não conseguia sair de casa, eu tinha muito medo. Então depois que melhorou um pouco eu comecei a caminhar todos os dias, mas sempre quando tem sol eu saio, para poder repor a vitamina D do meu corpo. E eu senti que a minha qualidade de vida melhorou muito, a minha saúde melhorou 100%. Além da questão física, minha saúde mental melhorou de uma forma extraordinária, estou um pouco menos estressada, menos ansiosa. Melhorou meu bem estar de modo geral", afirmou. "Depois das caminhadas, melhorou a minha vitamina D. Eu fui fazer os exames e já não estava tão grave quanto antes, já consegui levantar um pouco. Mas só depois que eu comecei a sair ao sol", complementou.