Teste de sirenes visa garantir segurança à população que vive próximo de barragens em Parauapebas

Com o objetivo de garantir a segurança da população e desenvolver a cultura de prevenção em casos de emergência em barragens, a Defesa Civil de Parauapebas e a Vale, sudeste do Pará, realizam todo dia 10 de cada mês o teste de sirenes em comunidades próximas às barragens Gelado e Geladinho nas chamadas Zonas de Autossalvamento (ZAS), zona rural do município. O teste A ação serve para testar o funcionamento do sistema de alerta.

O teste conta com 10 servidores da Defesa Civil de Parauapebas em parceria com a Vale. A ação visa gerar mais segurança às comunidades e faz parte da rotina do órgão. Além do teste sonoro, a equipe também atua para deixar o local bem sinalizado com placas de rotas de fuga, facilitando a saída da população para áreas que não representem risco.

De acordo com o observado, as barragens atuam dentro da normalidade e são inspecionadas constantemente e seguem monitoradas 24 horas por dia, durante sete dias da semana, pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG) da Vale. “A ação faz parte de um cronograma da Defesa Civil em parceria coma mineradora. Os testes regulares fazem com que possamos garantir a transparência e a eficácia do trabalho para toda a população. Torcemos para que não tenhamos que acioná-las, mas, caso seja necessário, queremos estar preparados para cuidar das pessoas da melhor forma possível”, destacou Divino Santos, coordenador da Defesa Civil.

Ação busca garantir segurança às comunidades (Leila Silva/ Ascom/ PMP)

Segundo a Defesa Civil os testes acontecem com a verificação do alcance e o volume do alerta sonoro. A ação é preventiva e o sistema de alerta atende legislação específica para barragens. O órgão alerta ainda que, ao ouvir as sirenes durante os testes, os moradores não precisam sair de suas casas e que tudo acontece com orientações por meio de um trabalho educativo. Em caso de calamidade, a Defesa Civil avalia a rota de fuga que ajudará na saída da população.

O que fazer em caso de sinal sonoro

Em caso de alarme sonoro, as pessoas devem reunir a família; pegar documentos e remédios necessários; desligar a chave da luz e o gás e não voltar para casa se não tiver autorização dos órgãos competentes.