Terminal Rodoviário de Ananindeua registra movimento intenso na saída para o fim de semana de férias

O Terminal Rodoviário de Ananindeua também registra movimento intenso na tarde desta sexta-feira (17), com dezenas de passageiros embarcando para aproveitar mais um fim de semana das férias escolares nos municípios do interior do Pará.
A equipe de reportagem do Grupo Liberal acompanha a movimentação e observa grande fluxo de pessoas nos guichês de venda de passagens e nas plataformas de embarque. Muitos passageiros chegaram ao terminal com antecedência para garantir lugar nos ônibus, diante da alta procura por viagens neste período.
Entre os destinos mais procurados estão Salinópolis, Vigia, Curuçá, Cametá, Mocajuba, Abaetetuba e outros municípios que costumam receber grande número de visitantes durante o mês de julho.
Os valores das passagens variam de acordo com o destino e a empresa responsável pelo transporte.