Terminal Rodoviário de Ananindeua registra movimento intenso na saída para o fim de semana de férias

Entre os destinos mais procurados estão Salinópolis, Vigia, Curuçá, Cametá, Mocajuba, Abaetetuba e outros municípios

A equipe de reportagem do Grupo Liberal acompanha a movimentação e observa grande fluxo de pessoas. ( Foto: Foto: Wagner Santana | O Liberal )

O Terminal Rodoviário de Ananindeua também registra movimento intenso na tarde desta sexta-feira (17), com dezenas de passageiros embarcando para aproveitar mais um fim de semana das férias escolares nos municípios do interior do Pará.

A equipe de reportagem do Grupo Liberal acompanha a movimentação e observa grande fluxo de pessoas nos guichês de venda de passagens e nas plataformas de embarque. Muitos passageiros chegaram ao terminal com antecedência para garantir lugar nos ônibus, diante da alta procura por viagens neste período.

Movimentação intensa no Terminal Rodoviário de Ananindeua. Fotos: Wagner Santana | O Liberal < > Foto: Wagner Santana | O Liberal

Entre os destinos mais procurados estão Salinópolis, Vigia, Curuçá, Cametá, Mocajuba, Abaetetuba e outros municípios que costumam receber grande número de visitantes durante o mês de julho.