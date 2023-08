Suposto caso de traição faz homem se pendurar em ônibus em Ananindeua; vídeo

Passageiros conseguiram flagrar um momento em que um homem se pendura na parte de fora de um ônibus e segue agarrado por quase um quilômetro. O caso aconteceu na BR-316, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. O vídeo viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (14).

Relatos de passageiros indicam que a motivação foi uma possível traição por parte da companheira, que estava dentro do coletivo de transporte público. Apesar dos gritos desesperados, o motorista seguiu viagem até a próxima parada de ônibus, perto do viaduto da BR, com o homem se apoiando somente na parte de ferro da janela. Uma guardição que estava parada em frente à uma concessionária conseguiu retirar à mulher e o homem para prestar esclarecimentos.

Na internet, os internautas reagiram e criticaram a situação. "O povo ainda ri da situação. Gente, uma dor dessa, a pressão psicológica e o desespero levam a pessoa a fazer isso. Hoje as pessoas não se respeitam mais. Se não gosta mais é só deixar', disse uma internaura. "Melhor vingança é estudar, treinar, se estabilizar e dar a volta por cima", disse outra seguidora. "Alguém lembra ele que ele ganhou chifres e não asas", reforçou outra.