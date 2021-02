VÍDEO: Sucuri enorme é flagrada por policial no rio Tocantins, em Marabá

Uma sucuri enorme foi flagrada nas águas do rio Tocantins, no município de Marabá. No início da manhã deste sábado (20), o soldado Rudisley, da Polícia Militar, fez imagens da cobra, no Balneário da Mangueira, Núcleo Nova Marabá. No vídeo, o soldado contou que a serpente estava morta. A sucuri foi flagrada enroscada em galhos e entulhos arrastados pela força da correnteza, pois chove, há dias, na região sudeste do Pará.

O animal deve possuir entre quatro e seis metros. “Para quem gosta de banhar na ‘Mangueira’, olha o tamanho daquela sucuri ali atrás”, disse o militar. Ele contou que estava fazendo policiamento ostensivo naquela área quando fez as imagens. “Olha o tamanho daquela sucuri ali atrás. Não é história não”, afirmou. A “Mangueira” é um balneário antigo e muito frequentado durante o período de veraneio na cidade.