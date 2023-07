Setran inicia processo para construção da segunda ponte do Outeiro

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), abriu licitação para a construção da segunda ponte no distrito de Outeiro, em Belém. A nova ponte será construída com projeto arquitetônico, por meio de estais, e terá 414 metros de extensão por 10,40 metros de largura, sobre o Furo do Maguari, ligando as ruas Dois de Dezembro (7ª rua) em Icoaraci à avenida BL Dez (rua da Brasília), em Outeiro.

O edital para habilitação de empresas interessadas no certame está na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), de 30 de junho passado, e no portal da Setran.

"Um investimento importante do governo do Estado. É uma nova ponte estaiada, moderna para facilitar o acesso, a mobilidade, integrar a região e, principalmente, contribuir para o crescimento de Belém. E, que futuramente possamos pensar na ponte que ligará Outeiro e Mosqueiro. Isso tudo faz parte de um planejamento para que nós possamos fazer com que a Região Metropolitana de Belém possa ser melhor", afirmou o governador Helder Barbalho.

Titular da Setran, Adler Silveira enfatiza que se trata de mais uma obra importante do governo do Estado, para facilitar o direito de ir e vir das pessoas na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Mais sobre a ponte de Outeiro

A licitação da nova ponte do Outeiro ocorre após a entrega em fevereiro deste ano da antiga ponte do Outeiro, que foi reconstruída pelo Estado, após ter um dos pilares derrubado por um choque de embarcação.

A nova estrutura foi entregue com um projeto com 16 cabos estais, com cerca de duas toneladas cada um, fixados em um mastro central com 50 metros de altura. O método de engenharia permitiu que o vão entre os pilares sob a ponte passasse de 60 metros para 100 metros, criando dois canais de navegação — um de 100 metros e outro de 80 metros — para impedir novos choques com embarcações, que ocasionou a ruína de um pilar, deixando a ponte em obras por mais de 9 meses.

A estrutura tem 360 metros de extensão e fica a 12 metros de altura, da laje da ponte até o rio. Além da mudança no projeto arquitetônico para o sistema de estais, o projeto contemplou a revitalização dos pilares remanescentes, retirada de pilares excedentes (desnecessários para o processo de estais), pintura de passarela de pedestres.