Embarques para Outeiro terão mudanças nas manhãs dos domingos de julho

Durante os domingos de julho, o embarque com destino a Outeiro será realizado na lateral da Estação do BRT, em São Brás, das 8h às 12. A medida é mais uma ação da Operação Verão 2023 da Prefeitura de Belém e será executada por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). As passagens serão pagas diretamente nos veículos.

Após esse período, o embarque será feito normalmente nas paradas de ônibus, fora da estação.

Operação Verão 2023

Além da mudança no ponto de embarque, a operação também contará com o adicional de ônibus extras, que farão o itinerário São Brás/Praia do Amor, na parada conhecida popularmente como Pistão, que fica ao lado da Escola Municipal Pedro Demo.

Ônibus extras

Quem retornar de Outeiro, contará com o incremento dos ônibus extras no período de 16h às 22h, que partirão do Pistão. Esses veículos serão devidamente identificados para que os usuários do transporte público consigam diferenciá-los dos ônibus regulares da linha de Outeiro, que seguirão o seu itinerário normalmente, tanto na ida quanto na volta.