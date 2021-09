Setor pesqueiro de Santarém pede antecipação do seguro defeso, ou criação de auxílio para atravessar a crise instaurada com a doença da ‘urina preta’

Após a divulgação de 4 casos suspeitos da síndrome de Haff, popularmente conhecida como doença da urina preta, no município de Santarém, o setor pesqueiro passa por uma grande crise. De acordo com o diretor de Patrimônio da Z-20, João Mário dos Santos, não há um cenário favorável para a classe, haja vista, que mesmo sem a confirmação da doença no município de Santarém, no oeste do Pará, a população não tem feito a procura por pescado.



Ainda segundo ele, semanalmente eram vendidos cerca de mil e quinhentos a dois mil quilos de peixe, número que caiu quase que de forma total, fazendo com que todo o peixe não comercializado formasse um estoque. O setor aguarda orientações da vigilância sanitária para saber a destinação do produto.

“Temos um estoque na feira do pescado, mas não temos como armazenar, pois não dispomos de câmara frigorífica e como as vendas baixaram muito, fica até complicado investir em gelo. Não sabemos o que fazer com o peixe”, disse João Mário em entrevista para O Liberal.



Ele lamenta que muitos pescadores que traziam suas produções para vender no município tenham que retornar para a para suas comunidades com toda a carga. João pede apoio ao governo para antecipação do auxílio defeso ou algum benefício que ajude os pescadores atravessarem esse momento difícil.



”Nós participamos novamente de uma reunião com o poder público municipal e o que nós solicitamos foi a brevidade no resultado dos exames para comprovar que o nosso peixe não tá contaminado e também estamos em busca da antecipação do nosso seguro defeso ou até mesmo de um auxílio, o que ainda não está descartado, estamos verificando se vamos até Belém ou até mesmo Brasília atrás dos nossos direitos” encerrou.





A Z-20 Colônia de Pescadores de Santarém, ainda não adotou nenhuma medida preventiva com relação a venda das espécies portadoras da toxina responsável pela doença de Haff. O diretor de Patrimônio da Z-20 Colônia de pescadores, informou que as medidas serão tomadas mediante resultados dos exames em análise, caso sejam positivos.





De acordo com o secretário Municipal de Agricultura e Pesca, Bruno Costa, a desinformação é a responsável pela crise no setor de pesca do município.







“Além da preocupação com a doença, também tem a questão do impacto econômico. Há relatos de pescadores que diminuíram 100% as vendas. Isso é preocupante, pois somos uma região produtora e consumidora. Precisamos combater as fake News e levar informação correta para a população”, enfatizou.