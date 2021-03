Sespa amplia leitos para pacientes com covid-19 na região do Xingu

O Governo do Pará informou que foram contratados 30 leitos no Hospital Santo Agostinho, no município de Altamira, para atender pacientes com a doença dos nove municípios da região de influência das regiões da Transamazônica (BR-230) e Xingu.

Segundo a divulgação feita na segunda-feira (8) pelo diretor do 10º Centro Regional de Saúde do Estado do Pará, Mauricio Nascimento, os leitos já estão disponíveis no Hospital Santo Agostinho, que integra a rede privada de saúde.

Os 30 leitos são clínicos e vão ajudar a desafogar o Hospital Regional da Transamazônica (HRT), na sede municipal de Altamira. Mas caso haja necessidade de mais leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a estratégia é transferir os pacientes para o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba.

“No momento, a estratégia da Sespa é continuar monitorando os municípios da região e, em caso de necessidade de leitos de UTI, os pacientes da região do Xingu e da Transamazônica serão transferidos para o Hospital Regional do Tapajós, que também tem perfil de atender paciente UTI de Covid”, informou o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

Desde janeiro deste ano, a Sespa já abriu 20 leitos de UTI e mais 10 leitos clínicos no Hospital Regional de Altamira, exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid-19.