Semas e Corpo de Bombeiros organizam plano de prevenção a incêndios florestais no Pará

O Pará terá um plano de prevenção e combate a incêndios florestais, em preparação ao período de estiagem que se aproxima com o final do primeiro semestre. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) começaram a estruturar uma parceria para atuação integrada, como parte do Programa "Regulariza Pará", que está em fase de planejamento. O começo das ações deve focar nas regiões sul e sudeste do estado do Pará.

O início do período anual de estiagem com menor incidência de chuvas na região Norte facilita a propagação do fogo e a ocorrência de queimadas, que geram danos aos ecossistemas, com impactos à vegetação, fauna, aos serviços ambientais e à saúde humana. Os riscos preocupam as autoridades, que já preparam ações preventivas. A Semas também vai articular com as prefeituras a formação de equipes de brigadistas para atuar no combate aos focos de incêndios florestais.

"A importância do diálogo da Semas com o Corpo de Bombeiros envolve, sobretudo, a questão dos incêndios florestais e ações de cunho preventivo. A reunião foi um alinhamento inicial sobre as ações de cooperação e possibilidades de fortalecimento institucional dentro das competências dos órgãos. Estamos preocupados com o desmatamento causado pelos incêndios florestais nas áreas rurais, o que tendencialmente é acentuado nos próximos meses", diz o secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), coronel Jayme de Aviz Benjó, ressaltou a importância da cooperação entre as instituições. "Com essa parceria com a Semas, o Corpo de Bombeiros poderá potencializar tanto a sua capacidade de resposta quanto o trabalho na prevenção a incêndios florestais. A cooperação será de fundamental importância para viabilizar a possibilidade de potencializarmos o enfrentamento aos focos de incêndio, especialmente nas regiões sul e sudeste, onde os indicadores são bem desfavoráveis. E o envolvimento com o poder público local, com os municípios, com as comunidades e com os sindicatos rurais fortalece esta política de meio ambiente e sustentabilidade no estado".

Durante a reunião, foi deliberado um cronograma para a implementação da parceria, que prevê entre outras ações, a realização de um seminário da Semas na sede do Corpo de Bombeiros no dia 30 de maio. Na ocasião, a Secretaria pretende realizar um intercâmbio de informações ambientais sobre análise e uso de ferramentas de georreferenciamento, bem como discutir projetos em curso que podem apoiar a estruturação dos órgãos com recursos materiais necessários às brigadas de combate ao incêndio.

Brigadistas são agentes locais com apoio do município, podendo compor, numa relação público-privada, funcionários de fazendas que poderão participar das capacitações. Assim, aumenta o contingente de pessoas aptas a atuar em caso de sinistros.

"Esta capacitação por parte da Semas será direcionada para nossos militares que atuam no enfrentamento aos focos de incêndio, para que possamos ter acesso a algumas das tecnologias de georreferenciamento, de monitoramento, que a Semas vai disponibilizar para qualificar o trabalho de combate ao fogo", reforçou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que também comentou a respeito da formação de brigadistas.