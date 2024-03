Semana será marcada por chuvas na Grande Belém e no interior do estado 

O mês de março já é conhecido pela incidência de temporais no Pará, e este ano não será diferente. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda semana do mês será marcada por fortes chuvas na Região Metropolitana de Belém e demais regiões do estado.

Na RMB, a tendência para a segunda semana do mês é que pela manhã o céu permaneça nublado, com a presença de nuvens. Já na parte da tarde, a previsão é de chuva forte e ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h. Para todo o mês de março, o índice de chuva na Grande Belém deverá se situar na faixa de 450 a 500 mm, ou seja, 10% a menos da média histórica prevista, que é de 506,3 mm.

Já as regiões paraenses do Baixo Amazonas, Nordeste, Sudeste e Sudoeste estão em alerta de temporais. De acordo com o Inmet, os municípios podem registrar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos que podem ir de 60 a 100 quilômetros por hora.

A entidade alerta, ainda, sobre o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Paragominas e Ipixuna do Pará, que foram atingidas por fortes chuvas na última semana, estão entre as cidades em alerta para novos temporais. O governador do Estado, Helder Barbalho, esteve no local, junto com a Defesa Civil, para acompanhar os trabalhos de recuperação da cidade.

Cuidados em caso de temporal:

- Não fique embaixo de árvores ou torres;

- Se possível, desligue aparelhos eletrônicos ou quadros gerais de energia;

- Se estiver na rua, dentro de um veículo, permaneça no interior e feche os vidros;

- Em caso de fiação caída, não se aproxime. Acione as autoridades responsáveis.

- Não fique em campo aberto. Em caso de tempestades com raios, se abrigue em uma construção e feche os vidros e janelas.