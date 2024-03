Tráfego na BR-010 é parcialmente liberado neste sábado (2) após fortes chuvas

O tráfego de veículos na BR-010, entre os municípios de Paragominas e Ipixuna do Pará, no sudeste paraense, foi parcialmente liberado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi feito um “pare e siga”, com a intenção de alternar os fluxos, apenas em uma das faixas da rodovia federal.​

Após fortes chuvas que causaram estragos na pista, a área precisou ser interditada na sexta-feira (1º).

Com o volume de água, o rio Uraim acabou transbordando, deixando partes das duas cidades debaixo d'água.

A chuva provocou erosão na cabeceira da ponte sobre o rio Pacuí, que corta a rodovia, no trecho do km 224, próximo a Ipixuna do Pará. Motoristas relataram que a parte inferior da estrutura cedeu com a força da água e os próprios condutores decidiram, inicialmente, não trafegar sobre a ponte devido ao risco de desabamento, pois os veículos de grande porte são muito pesados.