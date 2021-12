Seduc inicia, nesta segunda (27), pré-matrícula para estudantes que não frequentam escolas estaduais

O governo do Estado iniciou, nesta segunda-feira (27), o processo de pré-matrícula na rede pública de ensino para estudantes que ainda não frequentam escolas estaduais. As inscrições prosseguirão até 31 de janeiro de 2022. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é ofertar, para o próximo ano letivo, de 100 mil a 160 mil novas vagas em todo o Pará. As pré-matrículas poderão ser feitas pelo site www.seduc.pa.gov.br ou pela Central de Atendimento (0800.280.0078), de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Logo após o encerramento dessa etapa, a Seduc vai iniciar o período para que os novos alunos confirmem suas inscrições, disse a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

Para a confirmação das matrículas são necessários os seguintes documentos: original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG; original e cópia do CPF e do comprovante de residência atual; duas fotos 3x4 recentes; carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); comprovante de imunização contra a Covid-19 (para quem tiver acima dos 12 anos); inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) - somente a cópia da frente (folha resumo) e a ressalva ou histórico escolar originais.

Segundo a secretária adjunta de Ensino, Regina Pantoja, alunos, pais ou responsáveis fiquem atentos aos prazos estabelecidos e não percam a matrícula de seus filhos na rede estadual de ensino. "O cumprimento desse período se faz necessário, porque a Seduc precisa organizar todo o conteúdo pedagógico para receber os novos alunos no próximo ano letivo. Portanto, os interessados em cursar uma das modalidades de ensino da rede pública estadual, entre os dias 27 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022, podem garantir sua vaga conosco", disse.

A Seduc informou, ainda, que as vagas são disponibilizadas à medida que os alunos avançam e/ou concluem o ciclo educacional. Quanto ao número de vagas, não há um limite estabelecido, pois existem várias condicionantes que contribuem para este cenário. Um desses fatores é a inauguração de novas unidades escolas, a qual este número chega a 85 escolas novas e reconstruídas desde o início da atual gestão.

Houve um bom retorno dos alunos, diz diretora de escola estadual

Diretora da EEEFM Dom Pedro II, na travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco, Sandra Rejane Sousa disse que, nesta segunda-feira (27), começaram as pré-matrículas na rede estadual para os alunos novos, provenientes de outras redes. “Foi um ano atípico. Retornamos com o presencial em agosto. Sabemos que esse trabalho remoto realmente não surte o efeito esperado, até porque considerando a realidade dos nossos alunos, a falta de recursos para estudar on-line”, disse. “Agora estamos 100% e terminamos dia 18 de fevereiro”, completou. Ainda segundo ela, houve um bom retorno dos alunos”. A escola para suas atividades dia 31, retorna em 3 de janeiro e vai até 18 de fevereiro, quando começa o recesso dos professores.

Luan Pantoja, 16 anos, é aluno da EEEFM Dom Pedro II. Ele cursa o 2º ano do ensino médio e, agora, está indo para o convênio. Luan entrou nessa escola no ano passado e, por isso, se considera um “novato”. “Agora que a gente voltou ao normal, começou um novo ano”, disse. Ele estuda em casa e disse que, no começo, foi difícil para se acostumar. “Tinha aqui o auxílio das pessoas. Eu estudo em casa e tive um pouco de facilidade. Mas precisou, sim, de um pouco de orientação dos professores”, disse. Para o ano letivo de 2022, Luan afirmou estar um pouco nervoso, mas confiante de que vai dar certo. Ele quer passar no vestibular para Medicina. “Vou ser o primeiro médico da família”, disse, que tem esse sonho desde os 10 anos.

Cronograma de matrículas na rede pública estadual de ensino:

- 27/12/2020 a 31/01/2022: pré-matrícula para novos alunos.

- 1º/02 a 18/02/2022: período de confirmação das novas matrículas.

- 1º a 04/02/2022: Confirmação de novos alunos com deficiência.

- 07 a 11/02/2022: Confirmação de matrícula para novos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; das turmas multisseriadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I; da 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, Saberes da Terra - Fundamental, Some Fundamental, Educação Infantil Indígena - Pré-Escola, Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª a 4ª etapa da EJA Fundamental Indígena, Ensino Médio Regular.

- 14/02 a 18/02/2022: Confirmação de matrícula para alunos novos do Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio, Sistema Educacional Interativo (SEI), Sistema Modular de Ensino (Some) Médio, Ensino Médio EJA Campo, Educação Indígena Ensino Médio.

A partir do dia 21 de fevereiro até 07 de março de 2022 - Matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem.

A renovação de matrícula dos estudantes que vão permanecer na rede estadual de ensino ocorrerá de forma automática, após o resultado avaliativo final.

Fonte: Seduc