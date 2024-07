Salinas: vídeos divulgados neste sábado mostram veículos atolados na praia do Atalaia

Vídeos que circulam na manhã deste sábado (20) mostram veículos atolados na praia do Atalaia, no município de Salinópolis, no nordeste do Pará. Essa, aliás, é uma cena que se repete todos os anos neste mês de julho. Apesar do alerta das autoridades, muitos condutores deixam seus veículos em pontos da praia do Atalaia onde, rapidamente, são encobertos pela água.

Isso mobiliza as autoridades, coloca em risco a vida dos próprios condutores e gera grandes prejuízos financeiros. Em 2023, vários registros de carros atolados e levados pelo mar foram registrados, entre eles se destacou o caso do atolamento de uma caminhonete avaliada em mais de meio milhão de reais.

Os casos de veículos atolados e/ou levados pelo mar em Salinas são recorrentes e ocorrem todos os anos devido à combinação de maré alta, chuvas na região e a irresponsabilidade de alguns condutores.

LEIA TAMBÉM:

Os banhistas não devem estacionar na praia em locais próximos a canais, para não correr o risco de ser surpreendido quando ocorrer a preamar. Também é muito importante sempre ter o cinto de atracação para pedir apoio a um outro veículo, em caso de necessidade e, caso o seu carro não funcione, seja em decorrência de bateria, ou outro fator. Caso isso ocorra, procure por um agente do Departamento de Trânsito para que seja acionado um guincho ou um outro agente de segurança pública.