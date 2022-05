Salinas recebe 20ª Edição do Projeto Multicampiartes - Caravana Cultural da UFPA

De 30 de maio ao dia 3 de junho, a da Universidade Federal do Pará realizará a 20º Edição do Projeto Multicampiartes - Caravana Cultural, no município de Salinópolis, na região do salgado paraense. A UFPA informa que o Multicampiartes é um dos principais projetos desenvolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex), por meio da Diretoria de Arte Cultura Esporte e Lazer (Dacel), e busca integrar os 12 campi da instituição, com atividades culturais práticas e teóricas.

Em Salinópolis, a ação será na quadra da Escola Maria Cecília de Nazaré. Haverá oficinas de teatro, de canto, de danças regionais, de fotografia utilizando o celular, de produção de adereços para cortejo popular, além de uma oficina para a apresentação de políticas públicas voltadas à cultura.

As oficinas são abertas ao público geral, a partir dos 15 anos de idade, sendo obrigatória a apresentação do cartão de vacinação contra a covid-19 e um documento de identidade com foto para a participação.

Esta edição está dividida em dois núcleos principais: em um primeiro momento, a realização de uma série de oficinas, com os projetos desenvolvidos pelos alunos sendo apresentados no espetáculo de culminância; em outro, uma caravana cultural que vai promover um show da Small Band da Escola de Música da UFPA.

“A importância da troca de experiências por meio do Multicampiartes se consolida por intercambiar os conhecimentos artísticos sistematizados na academia com os saberes tradicionais das comunidades dos nossos campi, privilegiando a diversidade cultural da Amazônia paraense”, informa Miguel Santa Brígida, diretor de Arte, Cultura, Esporte e Lazer (Dacel/Proex).

As inscrições ocorrem presencialmente do dia 16 ao dia 26 de maio de 2022, em dois espaços: na Casa de Cultura Fonte do Caranã, das 8h às 20h; e no Campus Universitário de Salinópolis, das 8h às 11h20 e das 14h30 às 17h.

Serviço:

Multicampiartes - Caravana Cultural Salinópolis

Data: de 30 de maio a 3 de junho de 2022.

Local: Quadra da Escola Maria Cecília de Nazaré, localizada na rua Edmundo de C. Rocha.

Inscrições para oficinas: de 16 a 26 de maio

Local: Casa de Cultura Fonte do Caraña, das 8h às 20h, e Campus Universitário de Salinópolis, das 8h às 11h30 e das 14h30 às 17h.