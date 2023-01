Resultado do processo seletivo de Mobilidade Acadêmica da UFPA sai nesta sexta (27/01)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informa que o resultado final do processo seletivo de Mobilidade Acadêmica 2023 (Moba) será divulgado nesta sexta-feira (27), às 11h. O site para conferir o resultado é o ceps.ufpa.br. Para este ano, foram ofertadas 1.016 vagas para 152 cursos, em 11 municípios onde há campi da UFPA: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A PÁGINA DE ACOMPANHAMENTO DA MOBA 2023

Conforme o edital, as vagas não preenchidas podem ser reofertadas. Do total de vagas ofertadas, 565 são para a troca interna entre cursos e 451 para quem deseja ingressar na UFPA a partir de vínculos externos com outras instituições. A reoferta inclusive pode ocorrer entre as duas modalidades. As provas ocorreram no dia 15 de janeiro e o gabarito está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps).

