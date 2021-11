Reportagem da Rádio Liberal AM é finalista no prêmio CROSP de Jornalismo

O programa Panorama Liberal, na Rádio Liberal AM, é finalista do VI Prêmio do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp) de Jornalismo. A reportagem "A saúde bucal durante a pandemia", do jornalista Celso Freire e produzida pela jornalista Cira Pinheiro, da Rádio Liberal AM, é destaque na categoria audiovisual: radiojornalismo. Mais uma vez, o radiojornalismo do Grupo Liberal está em evidência para premiações.

A matéria especial retrata a importância do tratamento bucal para pessoas que estavam hospitalizadas e acamadas, vítimas da covid-19. Para isto, diversos dentistas comentaram sobre o tema e ressaltaram a necessidade de manter os cuidados dentários, mesmo com o uso contínuo de máscaras. A reportagem também retrata o período crítico em que os odontólogos ficaram sem atender os pacientes, por conta das restrições da pandemia. Além disso, durante as conversas, os profissionais falaram sobre os cuidados redobrados que foram feitos nos consultórios.

Para o jornalista Celso Freire, ser finalista de uma premiação nacional é resultado de um intenso e qualificado trabalho realizado pela Rádio Liberal AM e profissionais do norte. "É a primeira vez que somos finalistas nesse prêmio e já é uma grande vitória. É importante a gente mostrar que o nosso trabalho é bem feito e que nós temos essa preocupação de levar ao público reportagens que possam mudar a vida dos nossos ouvintes. Durante toda essa conjuntura, as pessoas estão preocupadas com a saúde e viemos fazer esse alerta para a importância do odontólogo", celebra o radialista.

Ouça a reportagem finalista de Celso Freire e Cira Pinheiro:

Prêmio é um dos mais esperados do jornalismo sobre saúde

Considerado uma das mais esperadas premiações dos jornalistas de saúde do país, o prêmio Crosp de Jornalismo, realizado pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, está na 6º edição e premia os trabalhos jornalísticos que ofereçam conteúdos relevantes sobre saúde bucal para a população.

“O Prêmio CROSP de Jornalismo é uma importante ferramenta de disseminação e valorização da Odontologia, tanto para os profissionais como para a população. Todos os anos premiamos os conteúdos da imprensa que melhor se destacaram ao falar de saúde bucal e temos grandes expectativas com esta edição”, afirma o presidente do Conselho, Marcos Jenay Capez.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)