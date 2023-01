"Quero vencer pela minha família e pelo meu avô", diz Adriana dos Santos, candidata do Clube do Remo

O início da semana ficou marcado pela apresentação de Adriana dos Santos, candidata a Rainha das Rainhas 2023 que representará o Clube do Remo no concurso. Nascida e criada na Vila do Conde, a modelo foi apresentada como a candidata soberana deste ano. A jovem é microempreendedora e cursa o décimo semestre de Direito.

Sobre sua relação com o Leão, a candidata disse que veio a partir do avô, torcedor fanático. “Ele disse que a neta dele seria uma rainha e representando o clube que ele torcia. Depois de 24 anos, estou podendo tornar esse sonho realidade. Quero vencer pela minha família e pelo meu avô, que me criou”, disse.

Em entrevista para O Liberal Barcarena, a Rainha do Remo contou que está tendo uma preparação muito intensa, mas que está tentando se manter tranquila para o grande dia. Sobre a apresentação, o público poderá esperar muita “encantaria”. Confira a seguir:

Como é a sua rotina de preparação para o concurso?

Está sendo bem intensiva. Me divido entre ensaios e a preparação física em si, uma rotina de exercícios, musculação, sem falar no cuidado mental e da alimentação, que são grandes aliados nesse processo. Tudo faz parte de um conjunto de coisas para que eu possa estar bem preparada e me apresentar com a máxima energia.

Conta como surgiu o convite para participar do Rainha das Rainhas 2023

Surgiu através da minha equipe junto com minha vontade de concorrer esse ano. Acredito que participar desse concurso, que é tão tradicional em nosso estado, movimenta uma multidão de pessoas que assistem e as que organizam tudo, é um sonho para muitas mulheres como eu. Então, assim como muitas das participantes, participar sempre foi um objetivo e estar vivendo isso é bom demais. A vontade foi o primeiro passo e depois tudo aconteceu no tempo certo.

Qual é o principal desafio antes e durante a subida na passarela?

No meu caso, o próprio dia a dia já é o principal desafio. Conseguir manter toda a rotina de ensaios e treinamentos, em paralelo com nossas responsabilidades pessoais, tudo para se apresentar no concurso. É manter o equilíbrio a principal chave para vencer o desafio.

Você já vestiu sua fantasia? É muito pesada? O que você pode nos contar sobre os detalhes dela?

Já sim, ela está bem equilibrada para minha estrutura. Os detalhes conhecerão dia 11/02

Você é de Barcarena, conta pra gente o que você mais gosta de fazer na cidade

Barcarena e onde cresci e me tornei mulher, desenvolvi minha personalidade aqui, o município já contribuiu muito na minha vida de atleta de karatê e vários projetos que já participei por aqui. Aqui temos uma linda cidade acolhedora.