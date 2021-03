Queda de cabelo é efeito colateral da covid-19; confira

Em 2020, um levantamento norte-americano realizado pela Escola de Medicina da Universidade de Indiana e a Survivor Cops com um grupo de sobreviventes do coronavírus que constatou um efeito colateral recorrente, especialmente em mulheres: a queda em grande quantidade de fios de cabelos. Os tricologistas, que são dermatologistas especializados em cabelos, têm apontado que os recuperados da covid-19 começam a relatar a queda de cabelo, em média, dois ou três meses, após a infecção pelo novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2), que ocasiona a doença da covid-19.

Em dezembro de 2020, a biomédica Eliane Leite da Trindade, 37 anos, teve confirmada a infecção para a covid-19, feita por meio do exame RTPCR, que utiliza técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus Sars-CoV-2 está presente no corpo. Além de falta de ar, diarreia, dores pelo corpo, perda do paladar e do olfato, ela relata que também teve bastante queda dos cabelos, que permanecem até hoje.

“Fiz todo o tratamento da doença em casa e, em janeiro de 2021, já tive pneumonia. Ainda hoje ainda sinto alguns desses sintomas, como dor no corpo, cansaço e desconforto ao respirar. Além da queda de cabelos, que percebi cair intensamente após uns 15 dias depois de confirmada a covid-19 e com intensidade após um mês. Ele já caiu e quebrou muito mesmo e reduziu bastante o volume. Até hoje cai tanto que vem muito na escova de cabelo e é visível ter muitos cabelos pelo chão da casa”, relata a biomédica.

Queda de cabelos na pandemia precisa de atenção de especialista

A doutora Rosana Veiga, mestra em Dermatologia e professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), explica que esse tipo de queda de cabelos pode ocorrer em qualquer infecção, processos inflamatórios, situações estressantes e em perdas nutricionais significativas, desde que qualquer dessas causas tenham promovido certo desequilíbrio no organismo do indivíduo, como ocorre na covid-19.

A dermatologista Rosana Veiga afirma que especialistas não têm como dizer se todos os infectados pela covid--19 terão queda de cabelos nem como podem evitar. (Foto: Arquivo Pessoal)Ainda segundo a dermatologista, os especialistas não têm como dizer se todos os infectados pela doença terão queda de cabelos nem como podem evitar. “Pois as respostas da doença em cada indivíduo têm se manifestado em intensidade e resposta de graus diferentes”.

Rosana Veiga frisa que não só a doença viral pelo coronavírus é capaz de gerar a queda de cabelos, uma vez que muitas pessoas têm vivido o que especialistas chamam de “eflúvio telegênico”.

“Isso significa dizer que é algo possível de ocorrer devido ao susto ou impacto psicológico que a pessoa sente com medo da morte, pela ansiedade, pela perda de familiar e outras situações. Só o abalo emocional que estamos vivendo há um ano, pelas sensações de medo, perda de parentes e amigos já seriam suficientes para iniciar este processo de queda de cabelos. Assim, o nível de cortisol aumenta, libera substâncias, o cabelo para de crescer e alguns começam a cair. É a doença que nós, dermatologistas, estamos mais atendendo nos consultórios”, afirma a doutora, que é coordenadora do Serviço de Dermatologia da UFPA, no Hospital João de Barros Barreto, em Belém, capital paraense.

Por enquanto, devido à gravidade da pandemia da covid-19 e maior incômodo com os outros sintomas, a biomédica Eliane Leite da Trindade, ainda não procurou por um especialista para tratar da queda de cabelos.

“Como vejo que tenho um leque de sintomas, agora o que mais me chama atenção e me incomoda mais é a falta de ar e não muito o meu cabelo. Então, isso me levou a buscar atendimento com o pneumologista e clínico, e realizar exames. Acaba que a impressão que tenho é que a queda de cabelos acontece em decorrência da doença. Por enquanto, faço limpeza do couro cabeludo no salão de beleza. Mas quando finalizar isso e melhorar os casos da pandemia, vou atrás de um dermatologista, para cuidar melhor dos meus cabelos, que ainda caem bastante, e preciso mesmo da ajuda de um especialista”, conta Eliane da Trindade, que tem os cabelos compridos, levemente ondulados e pretos.

Contudo, a doutora Rosana Veiga considera que a queda de cabelos não é algo grave. No entanto, ela orienta que se busque ajuda com especialista. “Não há maiores consequências. Os cabelos apenas ficam mais rarefeitos, mas repilam novamente. É importante saber que pode acontecer ou não a queda de cabelos, mas que repila e pode ser avaliado por dermatologistas todas as possíveis causas que contribuíram e, a partir daí, escolher o melhor tratamento”, aconselha a dermatologista.