Quando é o próximo feriado? Veja os feriados e pontos facultativos do Pará em 2025

Nesta terça-feira (11), o Governo do Pará divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE), o Decreto n°4.464, que estabelece os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para 2025 que deverão ser cumpridos pela administração pública direta e indireta. Enquanto os decreto estiver em vigor, os órgãos e entidades que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museu, teatros e espaços de visitação turística deverão funcionar por meio de escalas de serviço, para que a população não fique desassistida.

Os pontos facultativos dos dias 2 de maio, 20 de junho, 21 de novembro e 26 de dezembro, serão compensados com o acréscimo de uma hora à jornada diária normal, nos seis dias úteis subsequentes aos facultados. Já nos expedientes dos dias 5 de março e 27 de outubro, o Decreto determina que sejam estendidos até às 18 horas.

Os feriados religiosos municipais, como a Sexta-feira da Paixão, na forma do artigo 2º da Lei Federal n° 9.093, de 12 de setembro de 1995, bem como os pontos facultativos definidos nos incisos IX e XXI do art. 1º serão observados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual nos municípios correlatos. A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) poderá alterar as datas dos pontos facultativos estabelecidos no Decreto Estadual por meio de uma portaria.

Confira o calendário de feriados e pontos facultativos

Março

3 de março – Segunda-feira (Carnaval, ponto facultativo)

4 de março – Terça-feira (Carnaval, ponto facultativo)

5 de março – Quarta-feira (Quarta-feira de Cinzas, ponto facultativo até 12h)

Abril

18 de abril – Sexta-feira (Sexta-feira da Paixão, feriado nacional)

21 de abril – Segunda-feira (Tiradentes, feriado nacional)

Maio

1º de maio – Quinta-feira (Dia do Trabalho, feriado nacional)

2 de maio – Sexta-feira (ponto facultativo)

Junho

19 de junho – Quinta-feira (Corpus Christi, ponto facultativo)

20 de junho – Sexta-feira (ponto facultativo)

Agosto

15 de agosto – Sexta-feira (Feriado estadual do Grão-Pará)

Setembro

7 de setembro – Domingo (Independência do Brasil, feriado nacional)

Outubro

12 de outubro – Domingo (Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional)

13 de outubro – Segunda-feira (Pós-Círio, ponto facultativo)

27 de outubro – Segunda-feira (Recírio, ponto facultativo até 12h)

28 de outubro – Terça-feira (Dia do Servidor Público, ponto facultativo)

Novembro

2 de novembro – Domingo (Finados, feriado nacional)

15 de novembro – Sábado (Proclamação da República, feriado nacional)

20 de novembro – Quinta-feira (Consciência Negra, feriado nacional)

21 de novembro – Sexta-feira (ponto facultativo)

Dezembro

8 de dezembro – Segunda-feira (Nossa Senhora da Conceição, ponto facultativo)

24 de dezembro – Quarta-feira (Véspera de Natal, ponto facultativo após 13h)

25 de dezembro – Quinta-feira (Natal, feriado nacional)

26 de dezembro – Sexta-feira (ponto facultativo)

31 de dezembro – Quarta-feira (Véspera de Ano Novo, ponto facultativo após 13h)