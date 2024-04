PSR 2024 Ufopa: candidatos devem manifestar interesse na 2ª chamada até 30 de abril

Os candidatos não classificados na primeira chamada do Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) 2024 da Universidade Federal do Oeste do Estado do Pará (Ufopa) que desejam continuar concorrendo às vagas remanescentes do certame devem manifestar interesse de participar da segunda chamada no endereço eletrônico https://psr2024.ufopa.edu.br/. O prazo para manifestação de interesse segue até 30 de abril de 2024.

A Universidade informa que a manifestação de interesse não garante ao candidato vaga na Ufopa. Os candidatos que não confirmarem interesse no prazo estipulado perderão automaticamente o direito a concorrer às vagas remanescentes.

"Na segunda convocação será chamado três vezes o número de candidatos correspondentes às vagas não preenchidas na primeira convocação, por curso/grupo, sendo o primeiro candidato classificado dentro do número de vagas remanescentes; e o segundo e terceiro comporão o cadastro de reserva, de acordo com a ordem de classificação", comunica a Ufopa. O Edital 19/2024 sobre Abertura da Manifestação de Interesse para a 2ª Chamada pode ser conferido no endereço .