Vacina HPV: Ministério da Saúde prorroga campanha até 2026; saiba quem deve se vacinar

A campanha de vacinação contra o HPV foi prorrogada. Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos terão até dezembro de 2026 para se imunizar. O Ministério da Saúde estendeu o prazo, oferecendo mais uma chance de proteção. A medida visa combater um vírus ligado a diversos tipos de câncer.

O Papilomavírus Humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais comum globalmente. Embora o corpo possa eliminar o vírus, algumas infecções persistem. Elas não mostram sintomas por anos, podendo evoluir para lesões. Estas lesões aumentam o risco de câncer do colo do útero, pênis, ânus, vulva, vagina e orofaringe.

A ginecologista Ana Paula Fonseca destaca a natureza silenciosa da infecção. Segundo ela, o vírus pode ser contraído na adolescência. As alterações podem aparecer muitos anos depois, com risco de câncer. A médica reforça que a prevenção é a melhor estratégia.

Importância da vacinação para todos

A vacinação beneficia tanto meninas quanto meninos, segundo a especialista. Ela contribui para reduzir a circulação do vírus na população. A imunização previne doenças em ambos os sexos.

A desinformação sobre a segurança da vacina contra o HPV é outro desafio. A especialista lembra que o imunizante está no calendário nacional há mais de dez anos. Sua eficácia é comprovada na prevenção dos principais tipos de HPV. Estes são os tipos associados ao desenvolvimento de câncer.

A extensão do prazo visa alcançar adolescentes. Muitos deixaram de se vacinar na pandemia. Outros perderam a faixa etária inicial.

Vacinação: a principal prevenção.

O uso do preservativo é essencial para reduzir infecções sexualmente transmissíveis. Contudo, ele não impede totalmente a transmissão do HPV. O vírus pode passar por contato com pele ou mucosas não protegidas pela camisinha. Por essa razão, a vacinação contra o HPV é a principal forma de prevenção.

A campanha é para adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos. Ela abrange quem ainda não recebeu a vacina contra o HPV. A imunização é gratuita. Está disponível em unidades de saúde participantes até dezembro.

Especialistas reforçam a importância desta iniciativa. Ela é uma oportunidade para ampliar a cobertura vacinal. O objetivo é prevenir doenças que surgem anos após a infecção.