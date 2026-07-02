Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Vacina HPV: Ministério da Saúde prorroga campanha até 2026; saiba quem deve se vacinar

Medida do Ministério da Saúde visa aumentar cobertura vacinal e prevenir tipos de câncer relacionados ao vírus

O Liberal
fonte

A campanha é destinada a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV (Reprodução)

A campanha de vacinação contra o HPV foi prorrogada. Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos terão até dezembro de 2026 para se imunizar. O Ministério da Saúde estendeu o prazo, oferecendo mais uma chance de proteção. A medida visa combater um vírus ligado a diversos tipos de câncer.

O Papilomavírus Humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais comum globalmente. Embora o corpo possa eliminar o vírus, algumas infecções persistem. Elas não mostram sintomas por anos, podendo evoluir para lesões. Estas lesões aumentam o risco de câncer do colo do útero, pênis, ânus, vulva, vagina e orofaringe.

A ginecologista Ana Paula Fonseca destaca a natureza silenciosa da infecção. Segundo ela, o vírus pode ser contraído na adolescência. As alterações podem aparecer muitos anos depois, com risco de câncer. A médica reforça que a prevenção é a melhor estratégia.

Importância da vacinação para todos

A vacinação beneficia tanto meninas quanto meninos, segundo a especialista. Ela contribui para reduzir a circulação do vírus na população. A imunização previne doenças em ambos os sexos.

A desinformação sobre a segurança da vacina contra o HPV é outro desafio. A especialista lembra que o imunizante está no calendário nacional há mais de dez anos. Sua eficácia é comprovada na prevenção dos principais tipos de HPV. Estes são os tipos associados ao desenvolvimento de câncer.

A extensão do prazo visa alcançar adolescentes. Muitos deixaram de se vacinar na pandemia. Outros perderam a faixa etária inicial.

Vacinação: a principal prevenção.

O uso do preservativo é essencial para reduzir infecções sexualmente transmissíveis. Contudo, ele não impede totalmente a transmissão do HPV. O vírus pode passar por contato com pele ou mucosas não protegidas pela camisinha. Por essa razão, a vacinação contra o HPV é a principal forma de prevenção.

A campanha é para adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos. Ela abrange quem ainda não recebeu a vacina contra o HPV. A imunização é gratuita. Está disponível em unidades de saúde participantes até dezembro.

Especialistas reforçam a importância desta iniciativa. Ela é uma oportunidade para ampliar a cobertura vacinal. O objetivo é prevenir doenças que surgem anos após a infecção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Prevenção

hpv

vacinação contra hpv
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CONECTIVIDADE

Pará tem 93,5% dos domicílios com acesso à internet, aponta IBGE

Em números absolutos, isso corresponde a cerca de 2,6 milhões de domicílios conectados no Pará, de acordo com o levantamento

02.07.26 16h18

PARÁ

Detran reforça Lei Seca a partir desta quinta-feira (2/6) durante as férias escolares no Pará

Em 2025, foram registradas 4.306 infrações por alcoolemia em todo o Pará, 376 a mais do que em 2024

01.07.26 14h07

AVANÇO

Pará soma mais de 12 mil novos empregos formais em 2026 e concentra 40% das vagas do Norte

Setores de serviços e indústria impulsionam geração de emprego formal no estado, segundo levantamento do Dieese

30.06.26 20h55

POLÍCIA

Advogada avalia que casos de maus-tratos a animais aumentaram consideravelmente no Pará

Laura Santos, integrante da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais (CDDA) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), também comentou sobre a morte de uma cadela em Tucumã, no sul do estado

30.06.26 18h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

TRÂNSITO

Protesto de caminhoneiros bloqueia acesso da Alça Viária para BR-316, em Marituba

O bloqueio ocorre no sentido de quem segue para entrar em Belém

30.06.26 10h00

ATIVIDADES

Colônia de férias: veja a lista de programações na Grande Belém

As colônias de férias surgem como alternativas para manter os pequenos ativos no mês de julho

29.06.26 14h02

DIVERSIDADE

Dia Internacional do Orgulho LGBT: casamentos homoafetivos quadruplicam em dez anos no Pará

No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, veja como a formalização da união de casais homossexuais garantem vários direitos às famílias

28.06.26 8h00

PARÁ

Detran reforça Lei Seca a partir desta quinta-feira (2/6) durante as férias escolares no Pará

Em 2025, foram registradas 4.306 infrações por alcoolemia em todo o Pará, 376 a mais do que em 2024

01.07.26 14h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda