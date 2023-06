Projeto nacional recolhe 9,5 toneladas de eletrônicos na Região Norte; 779 quilos foram no Pará

Mais de 9,5 toneladas de equipamentos e itens eletrônicos da Região Norte do Brasil foram recebidas, de janeiro a maio deste ano, por meio do Programa Computadores para Inclusão — uma iniciativa do Governo Federal a partir do Ministério das Comunicações (MCom). Somente no Pará foram 779 quilos arrecadados.

VEJA MAIS

Em todo o Brasil, a iniciativa do MCom recebeu 257 toneladas de equipamentos e itens eletrônicos em 2023. O Nordeste foi a região que mais arrecadou, sendo 114,1 toneladas no total. Em seguida estão: Sudeste, com 62,1 toneladas; Centro-Oeste, com 48,6 toneladas; Sul, com 10,9 toneladas; e Norte, com 9,5 toneladas.

O Amapá foi o estado que mais teve itens que foram recondicionados ou tiveram uma destinação adequada, totalizando 3,2 toneladas. O estado do Tocantins coletou mais de 2,7 toneladas de eletrônicos; no Amazonas foram mais de 2,5 toneladas; e no Acre foram 303,6 quilos.

Além do impacto ambiental ligado ao descarte dos resíduos, a iniciativa possibilita a formação de jovens por meio de oficinas, cursos de manutenção e operação de computadores e beneficia entidades que promovem a inclusão digital de famílias em vulnerabilidade social.

Esforço

"Todo este esforço que realizamos por meio do Programa Computadores para Inclusão reforça o comprometimento e a posição do Governo Federal contra o descarte de lixo em locais inadequados e o fomento à educação e conscientização da população para com o desenvolvimento sustentável, contribuindo com a preservação do meio ambiente", comentou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Ao adaptar um estudo elaborado pela Green Eletron, gestora sem fins lucrativos de logística reversa de eletrônicos e parceira do Ministério das Comunicações, foi calculado o impacto ambiental da destinação correta de bens eletroeletrônicos através do Programa Computadores para Inclusão. O estudo desenvolveu um modelo de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) para identificar os impactos e benefícios ambientais do tratamento de resíduos feito pela empresa.

Pela reciclagem dessas 257 toneladas coletadas, foi possível evitar a emissão de 455 toneladas de CO₂. No que se refere ao consumo de água, estima-se que foram evitados o uso de 4,38 mil metros cúbicos. Também foi possível evitar o uso de 6.668,8 GJ de diesel, ou o mesmo que 156,6 toneladas do combustível.

Programa

No total, cerca de 30 mil equipamentos já foram recondicionados e doados a pontos de inclusão digital espalhados em 695 municípios. Atualmente, são 20 CRCs autorizados pelo país, responsáveis pela entrega de máquinas testadas, em condições de uso, com programas e aplicativos instalados.