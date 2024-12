Projeto Luz arrecada brinquedos para ação natalina de crianças com HIV no Pará; veja como ajudar

Uma manhã de alegria, cultura e solidariedade promete transformar o Natal de dezenas de crianças que vivem com o vírus HIV no Pará. O Projeto Luz, iniciativa voltada exclusivamente para apoiar crianças com HIV/AIDS no estado, realizará no dia 17 de dezembro, às 9h, uma ação natalina na Unidade de Referência Especializada Materno-Infantil e Adolescente (Uremia), em Belém.

Coordenado por Francisco Vasconcelos, o projeto busca criar um ambiente de acolhimento e felicidade para as crianças e suas famílias, muitas delas em situação de vulnerabilidade. “O nosso objetivo é proporcionar um dia especial para essas crianças, que enfrentam tantos desafios. Queremos trazer alegria e descontração, deixando de lado, ao menos por um momento, a questão da doença e criando memórias inesquecíveis”, afirmou Francisco.

Um dia de magia e inclusão

A programação da ação natalina inclui uma série de atividades recreativas, culturais e educativas. O espaço da Uremia será transformado em um grande parque, com pula-pula, piscina de bolinhas e brinquedos como “escorrega a bunda”. Além disso, haverá apresentações teatrais com temática natalina, e também com personagens da Disney para animar as crianças.

“As crianças poderão assistir a um auto de Natal repleto de música e diversão. Vamos também oferecer pintura para as crianças, apresentações musicais e contação de histórias com o escritor Renato Thor. Será um momento para celebrar o Natal de forma lúdica e cultural”, explicou o coordenador.

Os presentes serão entregues às famílias de crianças, incluindo aquelas vindas do interior do estado especialmente para o evento. “A ação é importante para mostrar que essas crianças não estão sozinhas, que são valorizadas e merecem viver momentos de felicidade, apesar das dificuldades”, completou Francisco.

A importância do Projeto Luz

O Projeto Luz nasceu da necessidade de atenção especial às crianças com HIV no Pará, estado que lidera os índices de transmissão vertical (mãe para filho) do vírus no Brasil, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

Francisco Vasconcelos, que coordenou o programa Arte Pela Vida por oito anos, decidiu criar o Projeto Luz para focar exclusivamente nesse público. “Percebemos que era urgente ter um trabalho voltado para as crianças infectadas e suas mães, ajudando na prevenção e no acolhimento. Muitas dessas crianças nascem infectadas porque as mães não têm acesso adequado ao pré-natal ou não seguem as orientações médicas, como a necessidade de cesárea ou a proibição do aleitamento materno”, destacou o coordenador.

Além de proporcionar assistência e acolhimento às crianças e famílias, o projeto tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para a realidade enfrentada por esses pequenos, muitos deles em situação de pobreza extrema.

Como contribuir para a campanha natalina

Para que a ação natalina seja um sucesso, o Projeto Luz está arrecadando brinquedos e alimentos, como bolos, refrigerantes, sucos, bombons, balas, pirulitos e descartáveis.

As doações podem ser entregues até o dia 16 de dezembro na sede do projeto, localizada na Rua Manoel Barata, nº 1501, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa. Para quem não puder levar os itens pessoalmente, há a opção de agendar a coleta pelo telefone (91) 98280-2188.

Além das doações, o projeto também está em busca de voluntários para colaborar no dia do evento, que acontecerá na Uremia, situada na esquina da Avenida José Malcher com a Travessa Castelo Branco, em frente à Drogasil.

“Desde já agradecemos imensamente a generosidade e o amor de todos que estão contribuindo para essa ação. Juntos, vamos fazer um Natal inesquecível para essas crianças”, concluiu Francisco.

Serviço

Prazo para doações: Até 16 de dezembro.

Como ajudar: Doe brinquedos, alimentos ou contribua como voluntário

Ponto de arrecadação: Rua Manoel Barata, nº 1501, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa.

Contato para coleta de doações: (91) 98280-2188.

Evento:

Ação de Natal do Projeto Luz para crianças com HIV

Data: 17 de dezembro, às 9h

Local: Uremia (Avenida Alcindo Cacela, n°1421, esquina com Avenida José Malcher, em frente à Drogasil, Umarizal)