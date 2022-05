Projeto da UFPA recebe barco e equipamentos doados por mineradora

Pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) realizarão pesquisas pelos rios do Pará de forma mais aprofundada e sem a necessidade de gastos com aluguel. Essa ação será possível, a partir de agora, em virtude de que, como parte de convênio de cooperação técnica e científica firmado em 2019, a empresa Hydro acaba de doar um barco para o Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFPA. Foram também doados equipamentos, como um freezer e uma geladeira, e materiais para o laboratório do instituto, como esteriomicroscopio, incubadora e dois sensores de pressão. A Hydro renovou com o projeto do ICB, realizando um investimento de R$ 1,8 milhão, destinado também para bolsas de estudo e pesquisas.

A embarcação tem capacidade para seis pessoas e é de uso preferencial dos laboratórios de ecotoxicologia e de pesquisas em monitoramento ambiental marinho, mas poderá ser utilizada também por outros pesquisadores da universidade. Seu uso facilitará a locomoção até os pontos de amostragem das pesquisas realizadas, ajudando no transporte de materiais, equipamentos e de pesquisadores.

O uso do barco facilita a coleta de dados abióticos e de amostras de água, sedimento e organismos para a análise. O investimento em Pesquisa & Desenvolvimento para inovação de suas operações faz parte da estratégia de sustentabilidade da Hydro.

Sustentabilidade

Erik Araújo, gerente sênior de Pesquisa & Desenvolvimento da empresa, destaca que “investir no desenvolvimento do Pará é um dos pilares da Hydro". "A educação é o melhor investimento possível. Uma empresa como a nossa precisa do suporte acadêmico, pois trabalhamos para deixar um legado de conhecimento aliado à sustentabilidade. Os resultados desse projeto poderão subsidiar novos estudos e tomada de decisão pelo poder público e privado, com a definição de baselines ambientais considerando as características químicas e físicas naturais da região. A UFPA é uma parceira importante para a Hydro e para nossa estratégia de sustentabilidade. As contribuições já feitas pela universidade dentro do nosso convênio são de extrema importância, assim como as que ainda estão por vir”, acrescenta.

"Para a nossa instituição essa parceria é de extrema importância, pois a aquisição desses equipamentos nos ajudará nas pesquisas que realizamos nos ambientes aquáticos da Amazônia levando a uma melhor compreensão e monitoramento das nossas águas em vários campos do conhecimento”, afirma a professora Lilian Lund Amado, coordenadora do Laboratório de Ecotoxicologia (LABECOTOX) do Instituto de Ciências Biológicas e do setor de Ecotoxicologia do Laboratório de Pesquisas em Monitoramento Ambiental Marinho (LAPMAR).