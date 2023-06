Projeto Carroceiros, da Ufra, realiza ação em Algodoal para avaliar os animais usados em carroças

Uma ação itinerante do Projeto Carroceiro em Algodoal, localizado no município de Maracanã, região nordeste paraense, iniciou na nesta quinta-feira, 22. O projeto é desenvolvido pela Universidade Federal Rural da Amazônia -Ufra e vai até sábado, 24.

A ação prevê uma reunião entre a equipe do projeto, prefeitura de Maracanã, Associação dos Carroceiros, lideranças locais, órgãos de meio ambiente e a comunidade.

A ilha de Algodoal é um dos destinos mais procurados por turistas durante as férias escolas e o principal meio de transporte utilizado pelos visitantes é a carroça que é puxada por cavalos, burros e jumentos. A ação desenvolvida pela Ufra visa preservar a saúde desses animais.

Programação

Na sexta, 23, será realizado o atendimento clínico aos animais das 8h às 12h e das 13h às 15h, na sede da Associação dos Carroceiros, com vermifugação, aplicação de medicamentos e de vitaminas, curativos, microchipagem, casqueamento e orientações aos carroceiros sobre cuidados com os animais.

No sábado, 24, pela manhã, acontecerá uma reunião de encerramento com a definição da data do retorno do projeto à ilha.

Segundo o coordenador Djacy Ribeiro atualmente existem em torno de 70 animais na ilha. O Projeto Carroceiros em Algodoal é realizado há 15 anos.

“Nós trabalhamos em conjunto com a associação, fazemos assistência técnica, cursos, atendimento remoto e disponibilizamos nosso contato para qualquer dúvida. O principal problema é que é mais difícil fazer o plantio de grama para alimentar os cavalos, o que gera problemas metabólicos nos animais, além da ausência de um veterinário que resida na ilha”, disse.

O Projeto Carroceiro completa 20 anos em agosto e já realizou ações itinerantes nos municípios de Barcarena, Dom Eliseu, Maracanã, Igarapé-Açu, Capanema, Cotijuba, Vigia e em alguns bairros em Belém.

Serviço

Os atendimentos funcionam de segunda à sexta, das 8h às 17h, no campus da Ufra em Belém.