Projeto atende centenas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social

Acolher, ajudar e transformar. Nos discursos midiáticos de uma época, sobretudo, imagética, são virtudes que parecem crescer. As publicações sobre caridade e solidariedade dão sempre bons engajamentos nas redes sociais, todos parecem valorizá-las. No entanto, na prática do dia a dia, a luta para ajudar o próximo é bem mais árdua. No caso dos jovens, especificamente crianças e adolescentes, a situação preocupa, em todas as classes sociais. Discute-se muito no país a redução da maioridade penal, mas pouco sobre a inclusão, sobre a educação, a socialização, sobre a importância da cultura na vida de toda uma geração. Em Barcarena existe uma missão especializada em ser uma fonte de ajuda para os jovens. Uma missão que precisa de muita ajuda: a Pastoral do Menor.

O projeto, criado pela Igreja Católica no Brasil na década de 1970, chegou em Barcarena em 2005. A semente foi lançada pela comunidade católica e regada com a ajuda de doadores, entre os quais poder público, empresas e fieis que se dispõem a doar mensalmente para a causa. São 147 crianças e adolescentes sendo atendidos no momento. Os alunos têm acesso a uma série de atividades e cursos, como informática básica e avançada, pintura, bordado, artesanato, além do reforço escolar específico para crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A Pastoral do Menor funciona em prédio próprio localizado na TV. São Francisco, Bairro Betânia, em Barcarena sede. Este ano está em execução o projeto ‘Pastoral do Menor, semeando saber para conhecer, construir e transformar’. Aprovado pela Câmara Municipal de Barcarena no final do ano passado, o projeto prevê verbas para ajudar na manutenção da casa e de suas atividades. A Pastoral do Menor divulga os serviços nas regiões com maior índice de pobreza, onde os dados mostram que os moradores vivem em condições de risco social.

“Funcionamos através destes projetos. Esse ano estamos com um projeto aprovado pelo poder público no ano passado, entitulado ‘Pastoral do Menor, semeando saber para conhecer, construir e transformar’. Esse projeto visa o ensino da leitura e da escrita, realizando uma série de oficinas, que vão desde os cuidados com a higiene pessoal e mental, confecções de livros, onde cada criança escreve sua história, isso serve para estimularmos a leitura, para fazermos a criança imaginar e criar seu futuro”, diz irmã Cipriana Lima, membro da Paróquia de São Francisco Xavier e voluntária na Pastoral do Menor.

História do projeto pastoral do menor

Criada no início da década de 70, durante o período de ditadura militar, a Pastoral do Menor (PAMEN) foi uma reivindicação que partiu da Igreja Católica. A preocupação com a condição social de crianças e adolescentes em situação de risco do país motivaram o clamor. Passadas algumas décadas, é difícil dizer que algo melhorou.

A Pastoral Do Menor é uma organização sem fins lucrativos, composta por uma rede de educadores, parceiros e colaboradores voluntários que buscam participação das próprias crianças e adolescentes das camadas populares como protagonistas da sua história e na conquista e defesa de seus direitos fundamentais.

Atualmente, o projeto ultrapassou as fronteiras brasileiras, começando a ser articulado em nove paises da América Latina. Em 1987, a Campanha da Fraternidade abordou o tema ‘Quem acolhe um menor, a mim acolhe’, reforçando a importância da Pastoral para a igreja, que logo se espalhou por todo o Brasil, a começar pelas grandes metrópoles.

Nesse contexto, a Pastoral Do Menor da Paróquia São Francisco Xavier vem desenvolvendo desde sua inauguraçao, em 06 de Junho do ano de 2005, diversas atividades sócio pedagógicas, culturais, de esporte e lazer, religiosas e profissionalizantes.

A Organização está devidamente registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Municpio, sob o registro de N° 012/2012.