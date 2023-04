Praia da Fazendinha ganha orla e vira point turístico de Barcarena

A praia da Fazendinha, em Barcarena, está de cara nova para os moradores e para o crescimento do turismo na região que sempre foi conhecida pelas belas paisagens. Depois da execução do projeto de melhoria da infraestrutura local, o poder público entregou a nova orla da praia, que ganhou rua asfaltada e sinalizada, iluminação em led, calçada, meio fio e 300 metros de barreira de pedra para conter a erosão. A inauguração oficial da orla aconteceu na manhã da última quarta-feira (05).

A associação de moradores gostou do resultado da obra. Os moradores tem esperança que a melhora na infraestrutura aumente a qualidade de vida e o ritmo do comércio e turismo na praia. “A obra deixou a Fazendinha mais estruturada e bonita para receber visitantes e turistas, agora é trabalharmos para divulgar o lugar, para manter ele sempre bonito também”, disse Orlando Guimarães, morador do local. "Aqui tem o pôr-do-sol mais bonito do município, todos os moradores de Barcarena que já vieram aqui dizem isso, era preciso aproveitar", disse um empresário que esteve na Fazendinha nessa semana.

A nova orla era considerada “um sonho” dos comerciantes que mantém bares e restaurantes no lugar. Todos estiveram presentes durante o evento de inauguração da nova orla, participando de um debate sobre os novos rumos do setor. O acesso e a estrutura da praia dificultava a movimentação de pessoas no local. "Agora vai melhorar o fluxo de modo ordeiro", afirmou o presidente da associação de moradores, Amauri Figueiredo. "Que esse novo espaço seja preservado pela população e pelos visitantes", disse.

Orla recebeu 300 metros de barreira de pedra para conter a erosão (Divulgação/ Ascom Barcarena)

As melhorias mais visíveis na Fazendinha foram a construção de 300 metros de gabião de pedra, estrutura armada para conter a erosão na praia, a pavimentação sinalizada e a iluminação em Led, que deixou as noites mais seguras e agradáveis no balneário. Essas obras melhoraram a estética da praia e valorizaram ainda mais os imóveis e os estabelecimentos comerciais.

“A expectativa é grande, a orla está bonita, a gente já abriu até os bares, estamos chamando o pessoal. Atendeu a uma expectativa muito grande na melhoria do escoamento de vendas aqui, de todo movimento em benefício dos comerciantes, pois aqui sempre teve potencial, mas era uma área que sempre foi carente, esquecida por muito tempo pelo poder público. Hoje em dia estamos ganhando a primeira etapa dessa orla que ficou linda, maravilhosa. Mas sendo que tem ainda alguns pontos a se fazer, vamos aguardar a conclusão”, diz Cristiano Silva, liderança comunitária na região da Fazendinha.

Vizinha do Caripi, a praia da Fazendinha virou mais um point na região da Vila dos Cabanos. E as melhorias não pararam por aí. A prefeitura vai construir uma segunda etapa de obras na Fazendinha, que inclui a expansão do gabião e da calçada na orla. A praia também está sendo preparada para eventos do calendário do município, como os festivais de verão e até shows fora de temporada.

Obras melhoraram a estética da praia para a valorização do turismo (Divulgação/ Ascom Barcarena)

Evento na comunidade

A inauguração da orla da Fazendinha, na última quarta-feira (5), reuniu moradores da comunidade local e uma gama de políticos, como era de se esperar. Estiveram presentes secretários, vereadores, entre eles, o presidente da Câmara, Wandson Oliveira, o ex-prefeito Paulo Alcântara, a vice-prefeita Cristina Vilaça, representante da OAB, o comandante da Polícia Militar, Maurício Silva e o deputado estadual Lu Ogawa.

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, agradeceu a presença de todos e destacou as parcerias feitas em favor do desenvolvimento. O prefeito disse que as obras em andamento no município serão todas entregues dentro da legalidade. Segundo ele, a burocracia e os protocolos podem atrasar o cronograma geral, mas tudo será entregue. Os moradores da cidade aguardam e cobram entregas como a do novo Hospital Municipal e o Complexo Esportivo, na Vila dos Cabanos.