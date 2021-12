Programação de réveillon e carnaval 2022 são cancelados em Mojuí dos Campos

Para evitar aglomerações e o avanço no número de casos da covid-19, a prefeitura de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, publicou um novo decreto cancelando a realização das festas de réveillon e carnaval 2022.

O novo decreto também atualiza as medidas para o enfrentamento ao vírus no município e institui a política Municipal de Incentivo à Vacinação. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é o avanço na imunização de toda a população acima de 12 anos, para frear o avanço da doença e assim ter a possibilidade de retomada total das atividades não essenciais.

De acordo com o decreto, os eventos privados e estabelecimentos particulares estão autorizados a funcionar, com limitação de público, mediante a comprovação da vacinação, contendo as duas doses.

'Ficam autorizados a funcionar durante o período de festas de fim de ano até meia-noite, respeitando os protocolos de biossegurança: bares, conveniências, boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins, bem como, a realização de shows de festas abertas ao público.' diz o decreto municipal.

Continua obrigatório o uso de máscara de proteção em vias públicas e estabelecimentos onde há exigências.

As fiscalizações permanecem sendo realizadas pelos órgãos da prefeitura e segurança pública, quem for flagrado desobedecendo deverá receber advertência, multa no valor de R$ 50 mil para pessoas jurídicas e R$150 para pessoas físicas. Os estabelecimentos poderão receber embargo ou interdição em caso de descumprimento das medidas.