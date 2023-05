Programa 'Educação do Futuro' é lançado na Usina da Paz da Cabanagem nesta sexta (5)

Nesta sexta-feira, 5, é lançado o Programa “Educação do Futuro e a Cultura da Paz”. Com apoio do Governo do Pará, o evento ocorre na Usina da Paz Cabanagem e conta com a presença do governador Helder Barbalho, além de secretários, deputados, prefeitos e outras autoridades. A proposta é investir em educação e em inclusão produtiva de jovens e adultos.

O evento começou por volta das 9h30 desta sexta. Esteve presente no local o presidente da Fundação Ulysses Guimarães (FUG), uma das realizadoras do projeto, Alceu Moreira. Ele falou à reportagem de O Liberal sobre os objetivos do programa e como ele deve, na prática, impactar a educação:

"Nós vamos tratar neste evento no Pará de dois temas. O primeiro é a Educação do futuro, que é uma escola de ensino integral com todo o instrumental digital possível, o treinamento dos professores que estabelece o princípio de igualdade de oportunidades, ou seja, do bairro mais pobre será possível ter uma escola com igual qualidade das pessoas mais ricas do centro da cidade".

Além disso, outro viés do programa será voltado especialmente para inclusão produtiva de jovens e adultos. Segundo Moreira, o Brasil tem 66 milhões de pessoas, entre 18 e 65 anos, sem remuneração ou sub remuneradas por falta de qualificação profissional:

"Vamos trabalhar também sobre inclusão produtiva, que é a capacidade de geração de qualificação profissional. O Brasil tem 66 milhões pessoas que são excluídos funcionais, que não são remunerados ou são sub remunerados por falta de habilitação profissional. No Governo Helder, nós temos a Usina da Paz, que é uma política pública de grande capacidade de transformação e queremos usar isso como ícone para todo o Brasil", afirma.

A redação integrada de O Liberal acompanha o evento.