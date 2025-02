Programa ‘Creches Por Todo o Pará’ chega a Redenção beneficiando crianças de 0 a 5 anos

O Governo do Pará prossegue com os investimentos na qualidade da rede pública de educação, do Ensino Infantil ao Superior. Nesta sexta-feira (7), o compromisso foi reforçado no município de Redenção, Região de Integração Araguaia, sul do Estado, com a entrega de mais uma unidade do Programa “Creches Por Todo o Pará”, coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A creche, que recebeu o nome de Maria Rondina Alves, é equipada para garantir educação de qualidade e ambiente seguro para 200 crianças, de 0 a 5 anos.

“Estou feliz de estar no sul do Pará, e agradeço a presença de tantas famílias aqui presentes. Famílias que poderão deixar seus filhos, filhas, netos, netas, seus parentes, os pequenininhos de 0 a 5 anos, a partir de segunda-feira (10) nesta creche que está sendo entregue hoje, uma parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Redenção. A gente tem a missão de levar uma creche para cada cidade do Pará”, ressaltou o governador Helder Barbalho na entrega de mais uma obra na área educacional.

O chefe do Executivo frisou que “a importância de um equipamento como esse é grande porque nós estamos falando de crianças de 0 a 5 anos, que os pais poderão deixar aqui sendo preparadas para o convívio com outras crianças, com os professores, em sociedade, o que permite que o pai e a mãe possam buscar emprego, renda, garantir o ganha-pão. Não vão precisar deixar a criança com o irmão, com um parente, na casa de um vizinho, porque lugar de criança é dentro de sala de aula, é na escola. E Redenção ganha esse equipamento no dia de hoje".

A vice-governadora Hana Ghassan destacou o papel fundamental da creche na vida das famílias. “É muito bom poder estar entregando mais uma creche do Programa 'Creches Por Todo o Pará'. E a creche de vocês está entregue, e ela está linda. Agradeço a Deus por esse momento, porque nós sabemos que aqui neste espaço as nossas crianças serão cuidadas. É um espaço, uma rede de proteção para nossas crianças, para as mães que podem ir para o mercado de trabalho e para que as famílias saibam que seus filhos estão protegidos. É muito bom ser um Governo que promete e hoje está aqui cumprindo o que prometeu”, disse Hana Ghassan.

Estrutura

Foram investidos R$ 4.104.405,85 na construção da creche, que conta com nove salas de aula, uma sala multiuso, cinco banheiros, lactário, berçário/amamentação, trocador, sala dos professores, coordenação, secretaria, copa/cozinha, despensa e área de serviço, além de área externa com espaço de convivência (quadra), parquinho em areia jardim, horta e banho externo.

"A creche é uma junção de dois esforços. A responsabilidade da educação infantil é das prefeituras, mas o governo do Estado entende que precisamos ter um alto investimento na primeira infância. E quando a gente começa a história certa, tem muito mais chances de essa história terminar bem. Investir desde cedo é o que mais vai dar retorno positivo ao resto da vida na educação, na saúde e em todos os aspectos dessas crianças. Um momento de muita comemoração e apoio para toda a comunidade", disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação

Mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos na construção de 150 creches em todo o Estado, para atender crianças de 0 a 5 anos (Foto: Pedro Guerreiro / Agência Pará)

Conquista

Com filho em idade escolar, a técnica em Enfermagem Itayara Cristina considera a creche pública uma conquista da comunidade. “Sou mãe do Heitor, que vai estar progredindo aqui nessa escola. Para a gente, é muito satisfatório termos essa creche na nossa comunidade. Eu, como mãe, só tenho a agradecer a toda a equipe, ao Governo, por estar nos prestigiando com esse presente maravilhoso. E para a gente vai ser muito bom porque vamos ter como trabalhar e deixar os nossos filhos, sabendo que vão estar com segurança e conforto”, assegurou.

Para Deuzirene Castro, diretora da Creche "Maria Rondina Alves", o sentimento é de gratidão, que se junta à ansiedade para receber as crianças. “É um misto de sentimentos. É gratidão e alegria. É momento de comemorar e agradecer pela dedicação e pelo compromisso do Governo com o bem-estar da nossa comunidade. Não só eu, mas todos estamos ansiosos para ver os resultados positivos que esses programas do Estado vão trazer para a comunidade. Eu acredito que seja algo de muita necessidade, algo que a comunidade estava precisando, e agora vai ser beneficiada. O momento é de gratidão e satisfação, mesmo”, frisou a educadora.

Alcance social

O "Creches Por Todo o Pará" é um programa educacional inédito, que vai beneficiar cerca de 30 mil famílias, principalmente mães em situação de vulnerabilidade social, que precisam voltar ao mercado de trabalho. Mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos na construção de 150 creches em todo o Estado, para atender crianças de 0 a 5 anos. Nos municípios com maior índice populacional serão erguidas duas estruturas.

A educação infantil é prioridade para o Estado, por isso o Programa "Creches Por Todo o Pará" está transformando a vida de inúmeras famílias paraenses. Já foram entregues creches em Belém, Ananindeua e Benevides (na Região Metropolitana), e Oriximiná, no oeste paraense.