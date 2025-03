Programa abre inscrições para capacitação gratuita para projetos esportivos sociais

A Rede CT - Capacitação e Transformação, iniciativa voltada para o fortalecimento de projetos esportivos por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, está com inscrições abertas, até o dia 28 de março, para capacitação de empreendedores sociais e organizações que utilizam o esporte como ferramenta de impacto social. Os interessados podem se inscrever através do site: https://capacitacaoetransformacao.org/selecao-ct.

Podem se inscrever organizações da sociedade civil com projetos esportivos sediados nas regiões Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal). Cada organização pode inscrever até dois representantes.

A Rede CT tem como objetivo descentralizar o acesso aos recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ampliando as oportunidades para organizações das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em seu primeiro ano, em 2024, a iniciativa capacitou 322 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em 20 estados, beneficiando indiretamente 170 mil pessoas em 194 cidades, muitas delas em áreas de difícil acesso. Os projetos apoiados atuam em diversas frentes, unindo esporte à educação, cultura, meio ambiente e direitos sociais, impactando crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, comunidades tradicionais e LGBTQIAPN+.

“Com os projetos elaborados na capacitação do primeiro ano, foram estruturados mais de R$ 63 milhões em potenciais captações para impulsionar o desenvolvimento regional. Esse montante representa cerca de 27% do total movimentado financeiramente pela Lei de Incentivo ao Esporte nessas regiões nos últimos três anos”, explica Gigi Favacho, gerente de projeto da Rede CT.

A iniciativa é resultado da colaboração entre o Instituto Futebol de Rua, a Nexo Investimento Social e a Rede Igapó, contando com o patrocínio do banco Itaú e, neste ano, também com o apoio da B3, a bolsa de valores brasileira.