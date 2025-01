Capacitações para a Cop 30 ajudam profissionais em Belém, veja as oportunidades

As atividades econômicas em Belém estão voltadas para as oportunidades que surgem com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), o que levou profissionais locais a buscarem capacitação. Na capital paraense, existem cerca de 11 cursos ofertados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) neste mês, sendo dois deles voltados para o encontro internacional. A empreendedora Flávia Raiol, que possui um rodízio de pizza em domicílio, é um dos resultados dessas preparações e conta que viu o segmento de alimentação ser impulsionado pela movimentação em torno da Cop 30 e desde então se prepara para as novas demandas.

“Com a vinda de um evento tão grandioso como a COP 30, em que muitos dos que receberemos aqui são estrangeiros, precisei estudar mais sobre o que é a COP, como posso melhorar o meu trabalho para oferecer a melhor experiência aos que virão e gerar excelentes ganhos financeiros com a oferta do meu serviço”, explica Raiol.

A empreendedora explica que já aplicou inovações em sustentabilidade no seu negócio, como a utilização do “pegador de fatia de pizza de papel reciclado, substituindo a luva plástica”. Além do novo equipamento, ela destaca que, a partir do aprimoramento, já planeja expandir as parcerias.

“O foco agora para as próximas capacitações é estreitar contatos para realizar parcerias com hoteis, restaurantes na ilha do combu, cruzeiros, acomodações com grande número de estrangeiros para terem esta experiência gastronômica onde estiverem”, enfatiza.

Público estrangeiro

Sem se limitar ao seu nicho de trabalho, a empreendedora Juany Henschel aluga brinquedos para eventos infantis e procura aperfeiçoar principalmente o seu domínio de outros idiomas. Somado ao idioma, ela também realizou capacitações no setor de hotelaria, onde também já está atuando. “Já até estou trabalhando na área da hotelaria, com a ajuda do curso que foi concluído. Também estou finalizando o de inglês e já vou me inscrever para o de espanhol”, explica.

Capacitações

As oportunidades disponibilizadas pelo Sebrae são gratuitas e acontecem presencialmente na sede da entidade, com vagas limitadas. Dos cursos ofertados, dois são exclusivamente voltados ao encontro internacional, sendo eles: “Critérios essenciais para prestação de serviços de qualidade” e “Faça do atendimento uma ótima experiência”. As inscrições e a consulta dos cursos disponíveis podem ser feitas pelo site.

Além do Sebrae, o programa estadual “Capacita Cop 30” também tem oferecido cursos de preparação voltados ao encontro, em especial, nas áreas de Turismo, Lazer, Hospitalidade e Infraestrutura. No site oficial do programa, existem três cursos com vagas abertas em Belém, para o curso de “Receptividade e Informações Turísticas para Serviços de Transporte e Mobilidade”. O município de Salinópolis, nordeste paraense, também tem vagas abertas para “Treinamento de Garçom e Garçonete”.

VEJA MAIS

Cursos Sebrae (Janeiro)

Palestra MEI: Como formalizar sua empresa (22, 27 e 29/01)

Critérios Essenciais para Prestação de Serviços de Qualidade (23/01)

Faça seu fluxo de caixa e controle seu capital de giro (23/01)

Faça gestão de vendas e fidelize seu cliente (27/01)

Comece a elaborar seu plano de negócios (27 e 28/01)

Faça sua estratégia de precificação (28/01)

Faça do atendimento uma ótima experiência (30/01)

Comece a planejar o marketing de sua empresa (30/01)

Cursos Capacita Cop 30 (vagas abertas)

Receptividade e informações turísticas para serviços de transporte e mobilidade (Belém)

Treinamento de Garçom e Garçonete (Salinópolis)