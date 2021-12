Professores de município no Pará vão receber R$ 1 mil a R$ 15 mil em abono

Professores do município de Santarém, oeste do Pará, já estão recebendo o abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), calculado em cerca de 22 milhões de reais, no total. Depois das farpas trocadas nas redes sociais entre o Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, e o presidente do Sindicato dos Professores, o gestor municipal assinou nesta quarta-feira, 29, o decreto municipal 1.088/2021, que autoriza o pagamento.

O valor já começou a ser pago aos profissionais que atuam na secretaria de educação do município, em parcela única. O total do recurso pago corresponde a R$ 22.097.864,53. Os valores variam de R$ 1 mil a R$ 15 mil, que está contemplando 5.301 servidores.

“Cerca de 22 milhões de excedentes de recursos do Fundeb, dentro dos 70%, uma maneira de reconhecimento aos nossos profissionais da educação. E o decreto veio para firmar esse compromisso”, disse Nélio Aguiar.

Participaram do ato de assinatura do Decreto, o presidente do legislativo municipal, Ronan Liberal Jr., os vereadores Erasmo Maia, ngelo Tapajós, Professor Josafá, Júnior Tapajós e Alexandre Maduro, além dos secretários municipais Maria José Maia (Educação), Josilene Pinto (Finanças), Emir Aguiar (Governo) e do chefe de gabinete Alberto Portela.

Manifestações em Santarém

Servidores da rede municipal de ensino realizaram no dia 21 de dezembro uma manifestação em frente a prefeitura de Santarém para cobrar do executivo o pagamento do abono.

Segundo a categoria, o dinheiro que é destinado apenas para pagar profissionais do magistério, professor pedagogo, diretor, vice-diretor e coordenador de creche seria destinado para pagar também os demais servidores municipais.

Na ocasião, a prefeitura se pronunciou informando que o pagamento do fundo seria feito ainda no mês de dezembro, o que foi efetivado nesta quarta-feira.