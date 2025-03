Procuradoria-Geral de Justiça pede intervenção do Estado na prefeitura de Ananindeua

A Procuradoria-Geral de Justiça do Pará pediu intervenção do Governo do Estado no município de Ananindeua em razão da gestão do Sistema Público de Saúde. O pedido defende que, no município, "há violação de princípios fundamentais sensíveis, com a violação sistemática de direito fundamentais da pessoa humana, em especial direito à vida e à saúde integral”. O pedido foi encaminhado para apreciação pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA).

A decisão de encaminhar o pedido para apreciação do desembargador Roberto Gonçalves de Moura, presidente do TJPA, foi do juiz convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos em decisão monocrática. A movimentação ocorreu no último dia 7 de março. A presidência do TJPA tem 15 dias para tomar as providências necessárias.

A solicitação de intervenção do Governo do Estado no município de Ananindeua foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado (PGJ), Cezar Mattar, em que ele alega violações aos “princípios fundamentais sensíveis, em especial ao direito à vida e à saúde integral”.

As acusações de violação encontram "fundamento nos artigos 35, IV, e 129, IV, da Constituição Federal e 84, IV e 182, da Constituição do Estado do Pará; 56, II, da Lei Complementar Estadual n.º 057/2006 e 24, XII, “h”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – RITJEPA, ids. 24948486, págs. 1-46", diz o texto do pedido.

O processo sob o número 0803072-24.2025.8.14.0000 foi protocolado no dia 18 de fevereiro e foi redistribuído para o presidente do TJPA. “Nesse sentido, seguindo o teor dessa redação, determino a redistribuição dos autos à Presidência desta Corte, a fim de ser dado o regular processamento, na forma da legislação aplicável ao caso concreto”, decidiu o juiz convocado Álvaro José de Vasconcelos, na última sexta-feira, dia 7 de março.

O desembargador expõe que de acordo com o artigo 214, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJEPA), a representação pedindo a intervenção do Estado em Município deve ser processada perante o Presidente do Tribunal de Justiça.

O artigo estabelece que ao receber a representação pedindo intervenção do Estado no município, com fundamento inciso IV do artigo 35 da Constituição Federal e no artigo 84, inciso IV, da Constituição do Estado, o presidente do TJ-PA que deverá tomar providências para “remover, administrativamente, a causa do pedido” e “mandará arquivar o pedido, se for manifestamente infundado, cabendo de sua decisão agravo regimental para o Tribunal Pleno no prazo de 15 (quinze) dias”.

A Prefeitura Municipal de Ananindeua (PMA) foi contatada para se posicionar. A redação integrada do Grupo Liberal segue com o espaço aberto.