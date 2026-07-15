PRF registra queda de 17% no número de acidentes nos primeiros 15 dias de julho, no Pará

Balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta quarta-feira (15/7), mostra que a média de sinistros de trânsito caiu de 2,5 para 2,1 ocorrências por dia em comparação com o mesmo período entre 2026 e 2025

A imagem em destaque mostra um policial rodoviário federal de costas e, próximo a ele, uma viatura da instituição. ( Foto: Imagem/Reprodução PRF )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma queda de 17% nos números de acidentes nos primeiros 15 dias de julho deste ano no Pará. O balanço parcial da “Operação Férias Escolares 2026”, divulgado pela instituição nesta quarta-feira (15/7), mostra que a média de sinistros de trânsito caiu de 2,5 para 2,1 ocorrências por dia em comparação com o mesmo período de 2025. Até agora, a PRF contabilizou 32 acidentes, que resultaram em 23 pessoas feridas e nove mortes nas rodovias federais paraenses.

Cerca de 350 policiais se revezam ao longo das rodovias neste mês, vigiando de perto os trechos mais movimentados e perigosos, como a BR-316, principal rota de quem deixa a capital rumo às praias do interior.

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Nas duas primeiras semanas de operação, os agentes fiscalizaram 4.880 veículos e 6.566 pessoas, com foco em coibir as infrações que costumam causar tragédias na estrada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o principal vilão continua sendo o excesso de velocidade: os radares da PRF já captaram 1.679 imagens de veículos acima do limite permitido. Além disso, os policiais flagraram 141 ultrapassagens proibidas — uma das manobras mais perigosas e que mais causam colisões frontais.

A fiscalização também mirou a segurança básica e a mistura perigosa de álcool e direção. A PRF realizou 3.972 testes de bafômetro, resultando em 46 motoristas autuados por embriaguez (entre flagrados no teste e recusas), além de flagrar 120 motociclistas sem capacete e autuar 73 pessoas por não utilizarem o cinto de segurança.

Confira dicas da PRF para uma viagem segura na estrada:

- Não tenha pressa: o excesso de velocidade diminui o tempo de reação do motorista. Respeite os limites da via e, se começar a chover (comum nas tardes paraenses), diminua a velocidade imediatamente.

- Pense duas vezes antes de ultrapassar: só ultrapasse em locais permitidos pela sinalização (faixa amarela tracejada) e quando tiver certeza absoluta de que há espaço e tempo de sobra para concluir a manobra. Na dúvida, espere.

- Cansaço também mata: dirigir com sono ou fadiga é tão perigoso quanto dirigir sob efeito de álcool. Evite viajar logo após um dia exaustivo de trabalho. Faça pausas para esticar as pernas e tomar uma água a cada 3 ou 4 horas de viagem.

- Faça o "checklist" básico: uma pane no meio da rodovia coloca toda a família em perigo. Antes de sair, verifique a calibração dos pneus (inclusive o estepe), teste faróis, setas e luzes de freio, e veja se o limpador de para-brisa está funcionando bem.

- Proteção obrigatória: garanta que todos no carro estejam usando o cinto de segurança, inclusive quem vai no banco de trás. Para quem vai de moto, capacete bem afivelado e com a viseira fechada é regra.

Em caso de emergência, acidentes ou para relatar perigos na rodovia, ligue para o telefone 191. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.

Balanço parcial da PRF